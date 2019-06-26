Parkta teyzesinin oğlunu vuran şahıs yakalandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde bir parkta dün akşam teyzesinin oğlunu vuran şahıs, bugün emniyet ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.26 Haziran 2019 Çarşamba 15:05
Samsun'da parkta kuzenini silahla yaralayan şahıs, polis tarafından gözaltına alındı.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi'nde bulunan Anneler Parkı'nda dün saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkta karşılaştığı teyzesinin oğlu E.Ç.'nin (29) silahlı saldırısına uğrayan M.T.(24) yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan M.T. tedavi altına alındı. Silahlı saldırgan ise kaçtı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri şüpheli E.Ç.'yi gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen E.Ç. savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.
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