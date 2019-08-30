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Parklarda temizlik ve dezenfekte devam ediyor

Düzce(İHA) – Düzce Belediyesi ortak yaşam alanlarının temizlik ve bakım çalışmalarını sürdürüyor.

30 Ağustos 2019 Cuma 15:41
Parklarda temizlik ve dezenfekte devam ediyor

Düzce(İHA) – Düzce Belediyesi ortak yaşam alanlarının temizlik ve bakım çalışmalarını sürdürüyor.


Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile iş birliği ile yürüttüğü park bakım ve temizlik çalışmalarına devam ediyor. Hamidiye Mahallesi’nde bulunan çocuk parkında yıkama ve dezenfekte işlemi yapan ekipler, çocukların sağlıklı oyun gruplarında vakit geçirmesi amacıyla temizlik çalışmalarını titizlikle yaptı. Parkların temizliği hakkında yapılan bilgilendirmede, "Daha çok çocukların ve ailelerin vakit geçirdiği mahalle parklarının temizliği bizim için büyük önem taşımaktadır. Çalışmalar kapsamında parkta çöp ve oyun gruplarında meydana gelen kirlilik ortadan kaldırılmış ve yıkama işlemi yapılmıştır. Haftalık temizlik programımızda belirlenen mahalle parklarında yıkama ve temizlik çalışmalarımız sürecektir" ifadelerine yer verildi.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 15:41
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