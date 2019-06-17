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Parkinson hastalığında beslenmeye dikkat

Diyetisyen Sezen Çetinkaya, Parkinson hastalığında beslenmeye dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

17 Haziran 2019 Pazartesi 10:45
Parkinson hastalığında beslenmeye dikkat

Diyetisyen Sezen Çetinkaya, Parkinson hastalığında beslenmeye dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.


Diyetisyen Sezen Çetinkaya, “Parkinson hastalığı, yavaş ilerleyici nörodejeneratif (beyin hücrelerinde kayıp ile seyreden) bir beyin hastalığıdır. Dopamin üreten hücrelerin yüzde 60 ila yüzde 80’i kayba uğradığında yeterli miktarda dopamin üretilemez ve Parkinson hastalığının motor belirtileri ortaya çıkar. Koku duyusu kaybı, kabızlık, uyku bozuklukları, hareketlerin azalması, güçleşmesi, yavaşlaması ve kas sertliğinin artması, İstirahat halinde ortaya çıkan, tutulan tarafın hareketi ile geçici de olsa kaybolan, yavaş hızda bir el titremesi de görülüyor. hareketlerde yavaşlama gibi hastalığın motor belirtileri yıllarca önce başlamaktadır. Bu nedenle hastalığın erken döneminde beliren bu motor-olmayan belirtilerin mümkün olduğunca erken tanınmasınınhastalığın ilerlemesini durdurulabilmesi açısından önemlidir” dedi.


Parkinson hastalarının, hastalığın belirtileri ile birlikte ilaç kullanıma bağlı sindirim problemleri ile de karşılaştığını ifade eden Diyetisyen Çetinkaya, “Kabızlık ve protein alımına bağlı problemler bu sorunların başında yer alıyor. Bu nedenle Parkinson hastalarının beslenmesi önem kazanıyor. Levodopanın besinlerle alınması sonucu emilimi azalabilmekte ya da gecikmektedir (8). Parkinson hastaları için önerilen, tüm öğünlerde karbonhidrat/protein oranının 5/1 olduğu dengeli bir diyet (diyet proteininin miktarı 0.8 g/kg/gün) programının uygulanmasıdır. Diyet enerjisi: Hastaların vücut ağırlık kaybını önlemek için enerji alımı yeterli düzeyde olmalıdır. Fakat şişmanlıktan sakınılmalı; aşırı enerji tüketilmesi engellenmelidir. Diyetisyen ve/veya beslenme ve diyet uzmanları tarafından hastanın vücut ağırlığı ve beslenme durumu izlenmelidir. Diyet proteini: Levodopanın etkisini engellememek için, yüksek miktarda protein alımından sakınılmalıdır. Öğünün protein içeriği oldukça önemlidir. Yüksek biyolojik değerli protein tüketiliyorsa günlük protein gereksinimi 0.6 g/vücut ağırlığı (kg); karışık proteinli diyet tüketiliyorsa 0.8-1.0 g/ vücut ağırlığı (kg) olmalıdır. Öğün düzeni ve şekli: Az az, sık sık beslenme (en az günde 6 öğün) önerilmektedir. Besinler kolay tüketilebilecek şekilde yumuşak-yarı katı ve/veya püre şeklinde hazırlanmalıdır. Diyet posası ve sıvı tüketimi: Konstipasyondan sakınmak için yeterli miktarda sıvı alınmalı (2-2.5 L/gün), diyetin posa içeriği ortalama 25 g/gün kadar olmalıdır. Kuru baklagiller , sebze - meyve tüketilebilir. Parkinson hastalarında bakla kullanımı sınırlandırılmalıdır. Dopamin içeriğinden dolayı ilaçlar ile yan etkiye girerek zehirlenmeye sebep olabilir. Vitamin kullanımı: B12 vitamini levo-dopa kullanımı ile beraber düşmesine sebep olur. Bu nedenle Parkinson hastalarının belli aralıklarla kan B12 ve folik asit ayrıca homosistein düzeyleri ölçülmelidir. B12 vitamin takviyesini ayda bir kez kalçadan iğne ile yapmak daha verimlidir. Çünkü ağızdan alınan preparatlarda emilim problemi yaşanabilir. Daha da önemlisi b vitamin kompleksleri levo-dopa içeren ilaçların etkinliğini azaltır. Çalışmalar Co ezim Q 10 ve mavimsi (yaban mersini, siyah üzüm gibi) renkli meyvelerin hücre yaşlanması açısında faydalı olduğunu destekler” açıklamalarda bulundu.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 10:45
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