Parke temizliği nasıl yapılmalıdır?

AHŞAP PARKE TEMİZLİĞİ

Ahşap parke uzun yıllardır ev dekorasyonunda kullanılan bir malzemedir. Doğal görünümü ve sağlıklı olması, ahşap parkelerin hala tercih edilmesini sağlar. Ahşap parkeleri diğer parkelerden ayıran en önemli özelliği cilalı olmalarıdır.

Cila kullanılmadan, pürüzlü ve doğal görünümlü parkeler de vardır ancak genellikle cila uygulanmayan parkeler tercih edilmez. Cila parkeyi korur ve daha şık görünmesini sağlar.

Ahşap parke temizliğinde cilanın önemi büyüktür. Cilası eskimiş ve incelmiş parkeler kolay çizilir, matlaşır ve toz tutar. Dolayısıyla cilası eskiyen parkelerin temiz görünmesi ve kolay silinebilmesi için cilalama işlemi belirli aralıklarda tekrarlanmalıdır.

Cilalama sıklığı da parkenin ne sıklıkta silindiğine bağlı olarak değişir. Örneğin her gün silinen parkelerin cilası daha çabuk eskidiğinden 6 ayda bir cila uygulamak yerinde olacaktır.

Ahşap parkelerin temizliği için mutlaka ahşap yüzey temizleyicileri kullanılmalıdır. Beyazlatıcı çamaşır suyu ya da ağır kimyasal içeren temizlik malzemeleri parkenin ömrünü kısaltır, cilanın çabuk yıpranmasına neden olur.

Eğer doğal malzeme kullanılmak isteniyorsa arap sabunu ve sirke tercih edilmelidir. Arap sabunu parkelerin parlamasına, sirke ise hijyenin sağlanmasına yardımcı olur.

Ahşap parkeler silinirken ıslak değil, nemli bezle ya da paspasla silinmelidir. Uzun süre suyla temas eden parkeler ahşap yapısı sebebiyle şişer ve kabarır. Nemli bir mikrofiber bez kullanmak en iyi sonucu verecektir.

LAMİNANT VE LAMİNE PARKELERİN TEMİZLİĞİ

Laminant ve lamine parke temizliği ahşap parkeye göre daha kolaydır, çünkü ahşap parkelerin aksine laminant ve lamine parkeler döşenirken tablalar arasında boşluk bırakılmaz.

Birbirinin içine tamamen geçen tablalar sayesinde daha düz ve aralıksız bir görünüm sağlanır. Dolayısıyla bu parkelerin arasına toz kaçması gibi durumlarla karşılaşılmaz.

Ancak aynı nedenlerle toz laminant ve lamine parkeler üzerinde daha kolay birikir ve görünür hale gelir. Bu yüzden laminant ve lamine parkeler daha sık temizlenmelidir.

Günlük temizlik için kıl süpürge kullanmak en iyi yöntemdir. Eğer elektrikli süpürge kullanılacaksa da süpürgenin ucuna fırçalı ya da yumuşak bir aparat takılmalıdır. Aksi takdirde parkeler çizilebilir.

Süpürme işleminden sonra nemli bir bez ya da paspasla silinebilir. Yalnızca su kullanılarak temizlik yapılabileceği gibi, istenirse ahşap temizleme deterjanı ya da arap sabunu da kullanılabilir.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.