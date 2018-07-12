Parke nasıl temizlenir?

Parkeler günümüzde her evde bulunan, temizliği, bakımı kolay olan ve evlere şık bir görünüm kazandıran yer döşemesidir. Malzeme yapısı ağaç olduğu için oldukça sağlıklıdır. Bu nedenle her evde farklı model ve renkte parke görebilmemiz mümkündür. Parkenin çeşitleri laminat parke, lamine parke ve masif parke olmak üzere 3 adettir. Lamine ve masif parkelerle kıyaslandığında, laminat parke temizliği daha kolay olan bir parke türüdür. Lamine diğer parkelere göre daha ekonomik ve daha çevreci bir parkedir. Parkeler, evlere şık bir görünüm kazandırmakla kalmayıp, evlerin ısı ve ses yalıtımını da sağlar. Laminat parkeler fiyat bakımından uygundur ve uygulanması kolay ve hızlı olması ile günümüzde en yaygın kullanılan zemin kaplamasıdır. Yer kaplaması olarak fiyatına göre en iyi üründür. Temizlik açısından da işimizi oldukça kolaytırmaktadır. Sadece günlük süpürme işlemiyle bile temizliği yapılabilmektedir. Peki laminat parke temizliği nasıl yapılmalıdır?

Laminat parke temizliği yaparken şu adımlar izlenmelidir. Günlük temizlik için, laminat yüzeyini bir bez, paspas, süpürge veya elektrik süpürgesiyle kolayca temizleyebilirsiniz. Çünkü parkenin üstündeki tozlar çok kolay kendini gösterir ve her gün temizlik gerektirmektedir. Fakat parkelerin daha pis olduğu zamanlarda, iyice sıkılmış, hafif nemli bir bez ile ve ahşap temizleyici deterjan kullanarak parkeler silinmelidir. Silmeden önce elektrik süpürgesiyle süpürürseniz eğer, yere düşen saç telleri veya kırıntılardan daha çabuk kurtulursunuz. Böylelikle yeri silerken işiniz oldukça kolaylaşır. Parkenizi silerken deterjan kullandığınız için, iz kalması mümkündür. Bu nedenle silme işini tamamladıktan sonra temiz, kuru bir bez ile kurulama işlemini gerçekleştirmelisiniz. Ayrıca parkenin ıslak kalması, parkenin kabarmasına neden olabilir bu nedenle parkeyi ıslak tutmamalısınız.

Parke temizliğinde kuvvetli temizleyicileri kullanmayınız çünkü bu temizleyiciler parkenize zarar verir ve ömrünü azaltır. Eğer temizlik içinize sinmez ise doğal temizlik malzemeleri kullanabilirsiniz. Arap sabunu ve sirke size yardımcı olacaktır. Kovanın içine suyunuzu doldurun ve içine göz kararı sirke sıkın ve bez yardımıyla güzelce silin. Parkelerinizin temizliğini tamamlamak için halılarınızın da temiz olması gerektiğini unutmayın.