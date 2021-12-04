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Yerel Park halindeki su dağıtım aracı alev aldı!
Yerel

Park halindeki su dağıtım aracı alev aldı!

Esenler’de bir su dağıtım aracı park halindeyken elektrik kontağından çıkan kıvılcımlarla bir anda alev aldı. Kısa süreli paniğe neden olan yangın, vatandaşların müdahalesi ile söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-12-04 21:58:00 -
Park halindeki su dağıtım aracı alev aldı!

Esenler Fatih Mahallesi 204 Sokak’ta, 15.30 sıralarında park halindeki su dağıtım aracı bir anda alev aldı. Elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangın dolayısıyla çevredekiler kısa süreli panik yaşadı. Araç yangını, araç sahibi ve vatandaşlar tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle büyük maddi hasar meydana gelen araç, bir vinç yardımıyla sokaktan kaldırıldı.

Öte yandan o anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kayıt altına alındı. Görüntülerde, yanan araca vatandaşların müdahale ettiği görülüyor.

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