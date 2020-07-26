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Yerel

Park halindeki kepçeye çarptı

Muğla-Aydın karayolu üzerinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç yol kenarında park halinde olan kepçeye çarptı. Sürücü, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Yeniakit Publisher
2020-07-26 12:41:00 -
Park halindeki kepçeye çarptı

Edinilen bilgiye göre, Muğla-Aydın karayolu Bayır Mahallesi girişinde seyir halinde olan bir araç, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında park halinde olan kepçeye çarptı.

Vatandaşlar Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bilgi vermesi üzerine olay yerine 112 acil ambulansı, Büyükşehir Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ve trafik ekipleri yönlendirildi.

İtfaiye ekipleri, sürücü koltuğunda sıkışan şoförü bulunduğu yerden kurtardı ve 112 acil ambulans ekiplerine teslim etti.

Sürücünün kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı öğrenildi.

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