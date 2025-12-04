Park halinde araç alevlere teslim oldu

  • İSTANBUL
Aydın Efeler’de oğlunu hastaneye götüren Serdal Bekar, aracını park ettikten yalnızca birkaç saniye sonra otomobilin alev aldığını fark etti.

Aydın Efeler'de panik dolu anlar yaşandı. Yangın, saat 21.30 sıralarında 1997 sokakta park halindeki 09 ALG 488 plakalı otomobilde çıktı. Serdal Bekar, evde rahatsızlanan oğlunu otomobille Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne götürdü. Serdal Bekar, hastanenin karşı sokağına park ettiği otomobilden ailesiyle birlikte ayrıldıktan saniyeler sonra araçta yangın çıktı. Alevleri fark ederek yangını söndürmeye çalışan Bekar'ın çabası yetersiz kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle araçta hasar oluştu.

 

Yangın neden çıktı?

Olayı anlatan Serdal Bekar, “Biz buraya otomobili park ettik. Oğlum ve biraderim hastaneye gitti. Ben de anca arabadan iniyordum. Altta bir ışık gördüm. Hemen açık lokantaya gittim, yangın tüpünüz var mı diye. Oradan tüpü aldım kullandım ama söndüremedim. Diğer işyerlerine gittim ama o zamana kadar alev aldı. Ben indikten sonra başladı her şey. Ondan sonrasını görüyorsunuz” dedi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmalar sürüyor.

