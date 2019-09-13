0553 313 94 23

Paris’te toplu taşıma çalışanlarının grevi hayatı felç etti

Fransa’da emeklilik reformuna karşı çıkan Paris toplu taşıma çalışanlarının grevi hayatı felç etti.

13 Eylül 2019 Cuma 15:06
Paris’te toplu taşıma çalışanlarının grevi hayatı felç etti

Fransa’da emeklilik reformuna karşı çıkan Paris toplu taşıma çalışanlarının grevi hayatı felç etti.


Fransa’nın başkenti Paris’te hükümetin hazırladığı emeklilik reformuna karşı çıkan Paris toplu taşımaları (RATP) çalışanları greve başladı. Kentte hayatı felç eden büyük grev çoğu metro hattını, banliyö trenlerini ve otobüsleri etkilerken Paris halkının belediye tarafından kiralanan bisiklet ve ayaklı scooterları yoğun olarak kullandığı görüldü. Fransa’nın başkenti Paris’te toplu taşıt grevleri başkentlileri yoğun olarak etkiledi. Diğer mesleklere nazaran daha erken emekli olan Paris toplu taşıma idaresi RATP çalışanları hükümetin hazırladığı ve emeklilik yaşlarını ileri alacak olan reforma karşı Cuma günü itibariyle greve başladığını duyurdu. Her dört metro, tren ve otobüsten sadece bir tanesinin çalıştığı Paris’te başkentiler işe ve okula gitmek için çareyi belediyenin kiraladığı bisiklet ve ayaklı scooterlarda buldu.


Öte yandan, bisiklet ve scooterların yetersiz olduğu yerde kimileri çareyi yolculuk paylaşım uygulamalarında ararken kimileri de işe hiç gitmeyerek hafta sonu tatiline Cuma gününden başladı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 15:06
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ergenekon davası eski hakiminin FETÖ davası
    1. Ergenekon davası eski hakiminin FETÖ..
    2. Yılanın soktuğu kadın hastaneye..
    3. Osman Gökçek’ten kayyım açıklaması!..
    4. Ordu'da gören inanamadı! Beton zeminde..
    5. Dünya Ralli Şampiyonası’nın Türkiye..
    6. Sanatçılar tecrübelerini paylaştı
    7. Beyin kanaması sonrası ölen hasta..
    8. Vali Seymenoğlu: “Isparta bir tarım..
    9. AB Delegasyonu’ndan Ağrı Barosu’na..
    10. Gölpark’taki balık popülasyonu artıyor
    11. Brezilya’daki hastanede yangında..
    12. Sapanca Belediyesi aşure dağıttı
    13. Hatice’den son saniyede altın tekme!
    14. Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde şehit..
    15. Tunceli'de Arap tavşanı görüntülendi
    16. Adana'daki FETÖ/PDY davasında karar
    17. Abdullah Gül cephesinden yeni..
    18. Uzman Psikolog Özkan Şenol, idareci,..
    19. Sarıcakaya Belediyesi 3 bin kişilik..
    20. Pusmaz ve Bilgin yeni görevlerine..
    İBB’deki skandallara Sözcü yazarı bile isyan etti "Bunu yapmayacaktın İmamoğlu!"
    İBB’deki skandallara Sözcü yazarı bile isyan etti "Bunu yapmayacaktın İmamoğlu!"
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı
    Almanya'dan Yunanistan'a flaş Türkiye çağrısı
    Almanya'dan Yunanistan'a flaş Türkiye çağrısı
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    Fatih Altaylı’dan bomba kulis! ‘En çok konuşulan mesele ise iki bakanın görevde kalıp kalmayacağı’
    Fatih Altaylı’dan bomba kulis! ‘En çok konuşulan mesele ise iki bakanın görevde kalıp kalmayacağı’

    Günün Karikatürü

    13 Eylül 2019
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Almanya'dan kritik Türkiye açıklaması!
    Almanya'dan kritik Türkiye açıklaması!