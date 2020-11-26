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Aktüel Paris'te sığınmacıların tahliyesinde şiddet uygulayan polislere görevden uzaklaştırma cezası
Aktüel

Paris'te sığınmacıların tahliyesinde şiddet uygulayan polislere görevden uzaklaştırma cezası

Yeniakit Publisher
2020-11-26 14:17:03 -
Paris'te sığınmacıların tahliyesinde şiddet uygulayan polislere görevden uzaklaştırma cezası

PARİS (AA) - Fransa'nın başkenti Paris'te önceki gün sığınmacıların tahliyesinde sığınmacılara ve alanda görüntü alan gazetecilere şiddet uygulayan polislere görevden uzaklaştırma cezası verildi.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Twitter’dan yaptığı açıklamada, Ulusal Polis Soruşturma Birimine (IGPN) bağlı polisler hakkında soruşturma açıldığını, polis müdüründen tedbir olarak ilgili polislerin görevden uzaklaştırılmasını talep ettiğini belirtti.

Darmanin, gerekli disiplin işlemlerinin bir an önce tamamlanmasını beklediğini ifade etti.

İçişleri Bakanı, Ulusal Polis Soruşturma Birimine söz konusu polislerin kamuoyuna açıklanmak üzere savunmalarını iletmeleri için 48 saat süre tanımıştı.

Darmanin, basına yansıyan polis şiddeti görüntülerini "şoke edici" olarak nitelemişti.

Paris'in göbeğindeki Obelisque Meydanı'nda önceki gece çadır kuran sığınmacılar polislerce yaka paça çıkarılarak dışarı atılmış, alanda görüntü çeken gazeteciler de şiddetten payını almıştı.

Görüntüler gazeteciler, insan hakları örgütleri ve kamuoyunun tepkisine yol açmıştı.

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) örgütü, sığınmacılara dağıttıkları çadırların polislerce tahrip edildiği gerekçesiyle Paris Emniyet Müdürü hakkında şikayette bulunmuştu.

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