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Dünya Paris'te rehine krizi: Bir rehine özgürlüğüne kavuştu
Dünya

Paris'te rehine krizi: Bir rehine özgürlüğüne kavuştu

Paris'in 12. bölgesindeki Rue d'Aligre'de mağazada rehin alınan iki kadından biri saat 22.00'den kısa bir süre önce serbest bırakıldı. Kadının sağlığının iyi olduğu bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-21 05:22:00 -
Paris'te rehine krizi: Bir rehine özgürlüğüne kavuştu

50'li yaşlarında bir adamın bıçakla iki kadını rehin aldığı Paris'in 12. Bölgesindeki mağazadan bir rehin kurtuldu. Bazı kaynaklara göre, bıçaklı zanlının kimliği belirlendi ve psikiyatrik bir geçmişi tespit edildi.

Terör saldırısı olma ihtimalinin ekarte edildiği öğrenildi

Öte yandan hala devam eden müzakereleri kolaylaştırmak için geniş bir güvenlik çemberi oluşturuldu.

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