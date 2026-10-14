Cübbeli Ahmet Hoca'dan çok konuşulacak Azerbaycan sözleri: Başörtüsü onların emri değil

Azerbaycan savaşırken İran gidip Ermenistan'ı tuttu. Ama sen Kuran'a bak ya, sanane İran'dan. İran'ın tüm girişimlerini reddediyoruz. Başörtü meselesi böyle olmaz. Ahir zaman böyle işte. Biz Azerbaycan'ın İran sultasından kurtulması için destekçiyiz ama başörtüsü İran’ın emri değil Kuran’ın emridir" dedi.