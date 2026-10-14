Cübbeli Ahmet Hoca'dan çok konuşulacak Azerbaycan sözleri: Başörtüsü onların emri değil
Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, Azerbaycan’da alınan tartışmalı başörtüsü kararıyla ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, Azerbaycan’da alınan tartışmalı başörtüsü kararıyla ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu.
Azerbaycan'da Bakanlar Kurulu'nun 21 Eylül'de öğrenciler için kabul ettiği kıyafet düzenlemesinin ardından, 6 Ekim'de eğitim kadrosunu da kapsayan yeni karar yürürlüğe konuldu.
Bakü ve Sumgayıt başta olmak üzere ülkedeki okullarda başörtülü öğretmenlerden başlarını açarak derslere girmeleri ya da istifa etmeleri istendi.
Azerbaycan devlet televizyonunda başı açık ve başı kapalı öğrencilerin yan yana gösterildiği 'Hangi okulda okumak isterdiniz? - Seçim sizindir' sorusuyla yayınlanan görüntü tartışmaları tırmandırdı.
Alınan skandal karara Cübbeli Ahmet Hoca da tepki gösterdi. Son sohbetinde yaşanan olaya değinen Ahmet Hoca, "Müslümanım diyen adamların yaptığına bak. Bu kadar tesettür ayeti var. Bir Müslüman adan böyle yapar mı? Şia'ya en karşı benim. Şia rejimine karşı tüm tedbirlerini alın diyen benim.
Azerbaycan savaşırken İran gidip Ermenistan'ı tuttu. Ama sen Kuran'a bak ya, sanane İran'dan. İran'ın tüm girişimlerini reddediyoruz. Başörtü meselesi böyle olmaz. Ahir zaman böyle işte. Biz Azerbaycan'ın İran sultasından kurtulması için destekçiyiz ama başörtüsü İran’ın emri değil Kuran’ın emridir" dedi.
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