Baba tarlasını satıp 4,5 milyonluk araç almıştı: Lüks düşkünü evladın ibretlik öyküsü

İstanbul’da etkili olan şiddetli sağanak yağış ve sel felaketi, büyük bir mağduriyet hikayesini daha ortaya çıkardı. Babasının Çanakkale'nin Çan ilçesindeki arsasını satarak kendisine 4 milyon 500 bin TL değerinde lüks bir otomobil alan vatandaş, sel sularının çekilmesiyle aracını kullanılamaz halde buldu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Lüks aracın sel suları sonrasında kullanılamaz hale geldiği anlara ilişkin görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılarak geniş yankı uyandırdı. Kullanıcılar paylaşılan videonun altına binlerce yorum yaptı.

"AŞAĞI DOĞRU ÇAN EĞRİSİ OLMUŞ"

Görüntülerin altına yapılan yorumlar arasında, "Aşağı doğru çan eğrisi olmuş", "Kaskosu vardır herhalde", "Arsa satıp araba alınmaz" ve "Güvenme dünya malına bir kıvılcım yeter" gibi ifadeler öne çıktı.