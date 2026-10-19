Ankara’da Azerbaycan’daki başörtüsü yasaklarına tepki! '28 Şubat zihniyeti yeniden sahnede'

HABER MERKEZİ

Yıllarca komünizm baskısı altında zulüm gören Azerbaycanlılar şimdi de laiklik adı altında zorlu bir süreçten geçiyor. Başörtülü öğrencilerin okullara alınmaması üzerine öğrenciler dersleri boykot ederken ülkemizde de tepkiler dinmek bilmiyor. Ankara İnanç Özgürlüğü Platformu üyesi İslami STK’lar, Azerbaycan'daki okullarda süren başörtüsü yasaklarını protesto etti. Eylemde, eğitim ve inanç özgürlüğünün ihlal edildiği belirtilerek Azerbaycan yönetimine uygulamalardan vazgeçme çağrısı yapıldı. Azerbaycan Büyükelçiliği yakınlarında gerçekleştirilen eylemde, başörtülü öğrencilerin eğitim hakkının engellenmesine tepki gösterildi. Eylemde söz alan sivil toplum temsilcileri, başörtüsünün inancın bir gereği olduğunu vurgulayarak Azerbaycan yönetimini uygulamalarını gözden geçirmeye çağırdı.

“İNANÇ ÖZGÜRLÜĞÜ KONUSUNDA AŞILAMAYAN ENGELLER VAR”

Asma Köprü Uluslararası Öğrenci Derneği Genel Başkanı Hanefi Sinan, güvenlik gerekçesiyle Azerbaycan Büyükelçiliği’ne yaklaşık bir kilometre uzaklıkta eylem yapmak zorunda kaldıklarını belirtti. Sinan, bunun Türkiye’de de inanç özgürlüğü konusunda hâlâ aşılması gereken sorunlar bulunduğunu gösterdiğini ifade etti. Azerbaycan’ın geçmişte komünist rejimlerin baskısından kurtulduğunu ileri sürdüğünü ancak bugün inanç özgürlüğü alanında yeni baskıların ortaya çıktığını savunan Sinan, şu ifadeleri kullandı: “Azerbaycan, geçmişteki komünist rejimlerin baskısından kurtulduğunu iddia ediyor. Ancak geldiğimiz noktada küresel emperyalizmin eliyle tekrar inanca dair baskı, zulüm ve yasakları uygulamaya başladı. Bu tavrın bağımsızlıkla paralel olması düşünülemez. Geçmişte Rusya'nın baskısıyla yapılan zulüm, bugün siyonizmin ve emperyalizmin baskısıyla yapılan bir zulme dönüştü. Bu fotoğraf bağımsızlık fotoğrafı olamaz.” Seslerini duyurmaya devam edeceklerini belirten Sinan, “Azerbaycan Büyükelçiliğine bir kilometre uzakta olsak da Azerbaycan devletine 2 bin kilometre uzakta olsak da sesimizi her platformda onlara duyurmaya devam edeceğiz.” dedi.

“BAŞÖRTÜSÜ ALLAH’IN EMRİDİR”

Özgür-Der Ankara Şubesi’nden Yasemin Öğüt de Azerbaycan’daki okullarda başörtüsü yasaklarının devam ettiğine dikkat çekerek yaşananları Türkiye’deki 28 Şubat süreciyle karşılaştırdı. Türkiye’de geçmişte laiklik ve çağdaşlık gerekçesiyle başörtülü kadınlara yönelik yasakların uygulandığını hatırlatan Öğüt, bu süreçte Müslüman kadınların okullarda, üniversitelerde ve kamusal alanlarda baskıyla karşı karşıya kaldığını söyledi. 28 Şubat sürecinde yaşanan mağduriyetlerin unutulmaması gerektiğini vurgulayan Öğüt, benzer uygulamaların bugün Azerbaycan’da hayata geçirilmesine karşı olduklarını belirtti. Azerbaycan’da başörtülü öğrencilerin eğitim hakkının engellenmesini kabul etmediklerini ifade eden Öğüt, “Başörtüsü inancımızın gereğidir, Allah’ın emridir. Hiç kimsenin bunu engellemeye gücü yetmez. Bu yüzden Azerbaycan yönetiminin bu yanlıştan dönmesini bekliyoruz.” diye konuştu.

“MESELE YALNIZCA KIYAFET DÜZENLEMESİ DEĞİL”

Platform adına basın açıklamasını yapan MAZLUMDER üyesi Esra Özer Duru ise Azerbaycan’da ortaöğretim kurumlarında uygulamaya konulan kıyafet düzenlemesi nedeniyle başörtülü öğrenci ve öğretmenlerin okullara girişlerinin fiilen engellendiğine ilişkin görüntülerin kamuoyunda derin üzüntüye yol açtığını belirtti. Okul kapılarında bekletilen ve gözyaşları içinde eğitim haklarını arayan çocukların yaşadıklarının meselenin yalnızca bir kıyafet düzenlemesi olarak değerlendirilemeyeceğini ortaya koyduğunu ifade eden Duru, konunun temelinde eğitim hakkı ve inanç özgürlüğünün bulunduğunu dile getirdi. Duru, “Burada söz konusu olan, çocukların eğitim hakkı ile insanların inançlarını özgürce yaşama hakkıdır.” ifadelerini kullandı. Eyleme katılan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Azerbaycan’daki başörtüsü uygulamalarına yönelik tepkilerini dile getirerek başörtülü öğrencilerin eğitim haklarının korunması ve inanç özgürlüğüne ilişkin kısıtlamaların sona erdirilmesi çağrısında bulundu.