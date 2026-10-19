Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı sona erdi! Ara ödeme kısa sürede başlayacak

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen yaklaşık 4 saatlik toplantının ardından yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, sorunlu yatırım fonlarının tasfiyesine yönelik kanun teklifinin Meclis'teki son durumu ve ara ödemelere ilişkin yol haritası paylaşıldı. Kurul, teklifin yasalaşmasının ardından ara ödemelerin en kısa sürede başlatılmasının öngörüldüğünü duyurdu.

Toplantının ardından yapılan açıklama şu şekilde:

"Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun (EKK) 2026 yılı sekizinci toplantısı bugün gerçekleştirilmiştir.

Küresel ekonomi, belirsizliklerin ve risklerin tarihi yüksek seviyelere ulaştığı ve çoklu şokların yaşandığı bir dönemden geçmektedir. Savaşın neden olduğu arz şokları ve tedarik zincirlerindeki aksamalar küresel ekonomik görünümü baskılamaktadır. Bu ortamda ekonomik dayanıklılığın ve istikrarın önemi daha da artmaktadır.

Uyguladığımız ekonomi programı sayesinde büyüme daha dengeli bir yapıya kavuşmuş, işsizlik ve enflasyon gerilemiş, finansal istikrar güçlenmiş ve mali disiplin tesis edilmiştir. Önümüzdeki dönemde elde ettiğimiz kazanımları korurken ekonomimizin üretim kapasitesini, verimliliğini ve rekabet gücünü artırarak sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümenin temellerini sağlamlaştıracağız.

Ülkemizde eğitimin niceliğinin ve niteliğinin artırılması, eğitim-istihdam bağlantısının güçlendirilmesi öncelikli politika alanlarımızdan birisidir. Bu doğrultuda bütçemizden en büyük payı yıllardır eğitime ayırıyoruz. Uyguladığımız politikaların sonuçlarını uluslararası göstergelerde de görüyoruz. OECD tarafından açıklanan PISA 2025 sonuçlarına göre Türkiye tüm alanlarda sıralamasını yükseltmiş, son 10 yılda performansını artıran tek OECD ülkesi olmuştur. Diğer taraftan yükseköğretimde de bilimsel araştırma performansı başta olmak üzere birçok uluslararası göstergede iyileşme sağlanmıştır. Eğitimde sağlanan kazanımların önümüzdeki dönemde ekonomimizde verimlilik artışına önemli katkı sağlamasını bekliyoruz.

Dünyada yeşil, dijital ve demografik dönüşümün yaşandığı bu dönemde işgücü piyasasının değişen ihtiyaçlarını karşılayacak beceri ve yetkinliklerin geliştirilmesi önem arz etmektedir. Eğitim ve istihdam politikalarımızı teknolojik gelişmeler, sektörel ihtiyaçlar ve stratejik önceliklerimizle uyumlu şekilde sürdüreceğiz. Böylece ihtiyaç duyulan alanlarda nitelikli işgücü arzını artırırken verimliliği de destekleyeceğiz. Başta gençler ve kadınlar olmak üzere işgücüne katılımda güçlük yaşayan kesimlerin istihdama katılımını teşvik edeceğiz.

NET HATA VE NOKSAN REVİZYONLARI DEĞERLENDİRİLDİ

EKK toplantısında görüşülen temel hususlar şunlardır:

Beşeri sermayenin güçlendirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar ele alınmış ve işgücü piyasasının ihtiyaçlarına yönelik hayata geçirilmesi planlanan politikalar değerlendirilmiştir.

Ödemeler dengesi istatistikleri kapsamında gerçekleştirilen revizyonların net hata ve noksan kalemine etkisi değerlendirilmiştir.

Sorunlu fonlara ilişkin olarak ilgili kurumlarımız tarafından gerekli adımlar eşgüdüm içerisinde atılmaktadır. Tasfiye süreçlerinin adil, şeffaf ve hukuki güvence altında yürütülmesini amaçlayan Kanun Teklifi TBMM'ye sunulmuş, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilmiştir. Teklifin TBMM Genel Kurulu'nda görüşülüp yasalaşmasının ardından ara ödemelerin en kısa sürede başlatılmasını öngörüyoruz.

Güçlü makroekonomik temellerimiz ve kararlılıkla uyguladığımız politikalar sayesinde, yaşanan gelişmelerin finansal sistem ve reel ekonomi üzerindeki etkilerinin sınırlı kalmasını bekliyoruz. Alınan tedbirlerle sermaye piyasalarımızın güvenilirliğini ve etkinliğini artırmayı, piyasamızı daha sağlıklı, güçlü ve dayanıklı bir yapıya kavuşturmayı amaçlıyoruz.

Türkiye Yüzyılı'nda sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme hedefimiz doğrultusunda, verimliliği artıran, yeşil ve dijital dönüşümü hızlandıran, işgücü piyasasının etkinliğini güçlendiren ve ekonomik kazanımların toplumun geniş kesimlerine yayılmasını sağlayan politikaları hayata geçirmeye devam edeceğiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."