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Ioannis Engolfopoulos yine yürek yedi: Türkiye bize savaş açarsa açsın, elimizde çok güçlü bir silah var Cübbeli Ahmed Hoca'dan çok sert sözler: Allah bunların belasını versin Oyunda seviye atlama zamanı! Şok edecek ürünler Şok'ta Ülker'den ses getirecek hamle: Dünyaca ünlü firmayı satın almak için harekete geçtiler Yeşil hidrojende maliyet farkı: Çin, ABD’nin yarısına yakın fiyatla üretebilir Merakla beklenen ürün A101'de satışa çıktı! İşte 22 Ekim 2026 A101 Aldın Aldın kataloğu Otel odasında korkunç son! Eskişehir'de sır perde henüz aralanmadı! Türkiye ile Kamboçya arasında yeni dönem: Ticaret hacmi ve yatırımlar artırılacak! Meloni'den Putin'i kızdıracak düşünce ABD'den İran'a 25 milyar dolarlık dev darbe
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Cübbeli Ahmed Hoca'dan çok sert sözler: Allah bunların belasını versin

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Cübbeli Ahmed Hoca'dan çok sert sözler: Allah bunların belasını versin

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü son sohbetinde önemli açıklamalarda bulundu.

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Foto - Cübbeli Ahmed Hoca'dan çok sert sözler: Allah bunların belasını versin

Cübbeli Ahmet Hoca, Türkiye gündemine oturan fon kriziyle ilgili konuştu. Ahmet Hoca, "Milletin parasını çalanların Allah belasını versin" dedi.

#2
Foto - Cübbeli Ahmed Hoca'dan çok sert sözler: Allah bunların belasını versin

Ahmet Hoca yaptığı açıklamada, "Milletin parasını gasp edenin, fon krizleriyle hortumlayanın Allah belasını versin. Allah haramzâdelere lânet etsin. Kim olursa olsun ya. Helal-haram ver Allah'ım senin kulun yer Allah'ım diyor, fona para yatıyor.

#3
Foto - Cübbeli Ahmed Hoca'dan çok sert sözler: Allah bunların belasını versin

Kaybedince bas bas bağırıyor. Ben ne yapayım. Bunun haram olduğunu sohbetlerimde söylemedim mi, Faizlili Muameleler Kitabı'nda ayrı bir bölüm açtım yazdım, okumuyorsun ki. Niye bizim Türk milleti bu kadar dolandırılıyor ya?

#4
Foto - Cübbeli Ahmed Hoca'dan çok sert sözler: Allah bunların belasını versin

Helal ve haram kavramları ortadan kalkmış. 1'e 700 almaya çalışıyorlar. Yahu 1'e 700'ü Allah veriyor. Kuran'da öyle söylüyor. Bir sadaka verirsin 700'e katlarım diyor. Bire 700 alırsan işte böyle batırırsın. Şimdi bağırıp çağırıyorlar. Allah bunu bunların yanına koymaz" dedi.

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