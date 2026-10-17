Cübbeli Ahmed Hoca'dan çok sert sözler: Allah bunların belasını versin
Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü son sohbetinde önemli açıklamalarda bulundu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü son sohbetinde önemli açıklamalarda bulundu.
Cübbeli Ahmet Hoca, Türkiye gündemine oturan fon kriziyle ilgili konuştu. Ahmet Hoca, "Milletin parasını çalanların Allah belasını versin" dedi.
Ahmet Hoca yaptığı açıklamada, "Milletin parasını gasp edenin, fon krizleriyle hortumlayanın Allah belasını versin. Allah haramzâdelere lânet etsin. Kim olursa olsun ya. Helal-haram ver Allah'ım senin kulun yer Allah'ım diyor, fona para yatıyor.
Kaybedince bas bas bağırıyor. Ben ne yapayım. Bunun haram olduğunu sohbetlerimde söylemedim mi, Faizlili Muameleler Kitabı'nda ayrı bir bölüm açtım yazdım, okumuyorsun ki. Niye bizim Türk milleti bu kadar dolandırılıyor ya?
Helal ve haram kavramları ortadan kalkmış. 1'e 700 almaya çalışıyorlar. Yahu 1'e 700'ü Allah veriyor. Kuran'da öyle söylüyor. Bir sadaka verirsin 700'e katlarım diyor. Bire 700 alırsan işte böyle batırırsın. Şimdi bağırıp çağırıyorlar. Allah bunu bunların yanına koymaz" dedi.
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