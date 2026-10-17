Cübbeli Ahmed Hoca'dan çok sert sözler: Allah bunların belasını versin

Kaybedince bas bas bağırıyor. Ben ne yapayım. Bunun haram olduğunu sohbetlerimde söylemedim mi, Faizlili Muameleler Kitabı'nda ayrı bir bölüm açtım yazdım, okumuyorsun ki. Niye bizim Türk milleti bu kadar dolandırılıyor ya?