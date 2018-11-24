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Paris'te 'Fransız İhtilali': Göstericilere orantısız müdahale ediliyor

Paris’te akaryakıta yapılan zammı protesto etmek için sarı yelek giyen protestoculara polis orantısız bir şekilde müdahale etti.

24 Kasım 2018 Cumartesi 23:10
Paris'te 'Fransız İhtilali': Göstericilere orantısız müdahale ediliyor

Sarı yelek giymiş binlerce gösterici, sabah saatlerinden itibaren Champs-Elysees üzerindeki l'Etoile Meydanı’nda toplandı. Fransa'nın başkenti Paris'te akaryakıt fiyatlarının artması ve dizel yakıta çevre vergisi zammını protesto etmek için sokağa dökülen “sarı yeleklilere” polis müdahale etti. Polisin belirlediği alanda gösteri yapmayıp Concord Meydanı’nda gösteri yapmak isteyen göstericilerle polis arasında arbede yaşandı. Öğrenciler Concord Meydanı yakınındaki Champs-Elysee Caddesi’ni savaş alanına çevirdi. Araçları yakıp, çevredeki dükkanlara zarar verdi.

Champs-Elysees bulvarındaki polis kordonunu geçmek isteyen göstericilere ise polis biber gazı ve tazyikli su ile müdahale etti. Çıkan olaylarda 8 kişi yaralanırken, 35 kişi gözaltına alındı. Akaryakıt fiyatlarının artması ve dizel yakıta yapılması planlanan çevre vergisi zammını protesto etmek için düzenlenen gösteriye İçişleri Bakanı Christophe Castaner'in verdiği bilgilere göre yaklaşık 5 bin kişi katıldı.

Ülke genelindeki gösterilere ise toplamda 23 bin kişinin katıldığı belirtiliyor. Gösteriler nedeniyle başkent Paris'te yaklaşık 4 bine yakın polisin görev yaptığı öğrenildi.

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 23:10
  1. Concord Meydanı
  2. İçişleri Bakanı Christophe Castaner
  3. Akaryakıt fiyatları
  4. l'Etoile Meydanı
  5. Fransa
  6. Paris

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