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Dünya Paris'te faşistler sokağa indi
Dünya

Paris'te faşistler sokağa indi

Yeniakit Publisher
2024-01-14 01:14:00 -
Paris'te faşistler sokağa indi

Fransa'nın başkenti Paris'te faşistler ellerinde meşalelerle gösteri düzenledi.

RTL radyosunun haberine göre, yerel mahkeme, Paris Emniyet Müdürlüğünün aşırı sağcıların başkentte düzenleyeceği gösteriye getirdiği yasağı bozdu.

Ellerinde meşalelerle Paris'te yürüyen yüzlerce yüzü maskeli aşırı sağcı, "Parisliler kendinizi savunun, burada evinizdesiniz" sloganları attı.

Bu yürüyüş, aşırı sağcıların "Paris'in koruyucusu olarak nitelendirilen Azize Genevieve" için her yıl düzenlediği gösteriler kapsamında yapıldı.

Aşırı sağcıların sokağa inmesine tepki olarak faşizm karşıtı yaklaşık 300 kişi de Sorbonne Meydanı'nda gösteri yaptı. Göstericiler, "mahallelerinde faşistlere yer olmadığını" söyledi.

Kaynak: AA
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