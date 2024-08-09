  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan işaret etmişti! O fırsatçılık için harekete geçildi

Çin çalışmalara başladı! Dünyanın en hızlı treni geliyor

SGK çalışmaları paylaştı: Promosyon ödemesi iki katına çıktı! İşte emeklilere özel indirimler

Ahlaksız görüntüler maskeyi düşürdü! Kürtlerin sözde hakkını savunan DEM’de kaset skandalı!

Çıkış, çöküşe döndü! CHP’li Belediyeler bir bir çöküyor

TOGG projesindeki şirket konkordato ilan etti! "Avrupa'nın sayılı şirketleri arasındayız" diyorlardı

Ülke komple onun bunun çocuğu! İsrail televizyonunda İsrail askerinin tecavüz etmesi savunuldu!

Rusya'dan şaşkına çeviren açıklama: Türkiye satışlarımız yüzde 50 arttı

Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye'nin listedeki yeri ortalığı karıştırdı: 3 sıra birden değişti

Türk hava sahasını koruyacak! Çelik Kubbe yerli ve milli silahlarla benzersiz olacak
Gündem Paris'te alem yapacağına İstanbul'a bak Ekrem! Bu kaçıncı arıza
Gündem

Paris'te alem yapacağına İstanbul'a bak Ekrem! Bu kaçıncı arıza

Yeniakit Publisher
2024-08-09 01:29:00 -
Paris'te alem yapacağına İstanbul'a bak Ekrem! Bu kaçıncı arıza

Belediye Başkanı Paris'te alem yapan İstanbul'da, dümeni kilitlenen Adalar-Kabataş seferini yapan vapurun yolcuları başka gemiye aktarıldı.

Paris'te 2 günlüğü 600 bin avroya kiralanan Palais Galliera'da eğlence düzenleyen CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun idare ettiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki Şehir Hatları AŞ'ye ait Emin Kul yolcu gemisinin Adalar-Kabataş seferini yaparken Heybeliada İskelesi açıklarında dümeni kilitlendi.

İskeleye yanaştırılan gemide yaklaşık 45 dakika bekletilen yolcular, Paşabahçe vapuruna alınarak yolculuklarına devam etti.

Öte yandan, geçen günlerde Kabataş-Adalar seferini yapan Sami Akbulut vapurunda da Kız Kulesi açıklarında dümen arızası yaşanmıştı. Vapur, Alaattin Yavaşça gemisi tarafından yandan bağlanıp Karaköy İskelesi’ne çekilmişti. Yolcular, iskelede başka bir vapura aktarılmıştı.

Ekrem, LGBT yuvası 'Roblox'a sahip çıktı
Ekrem, LGBT yuvası 'Roblox'a sahip çıktı

Gündem

Ekrem, LGBT yuvası 'Roblox'a sahip çıktı
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ekrem’in iki yüzü! Paris ve İstanbul…
Ekrem’in iki yüzü! Paris ve İstanbul…

Gündem

Ekrem’in iki yüzü! Paris ve İstanbul…

Sponsorların neyini karşıladın Ekrem?
Sponsorların neyini karşıladın Ekrem?

Gündem

Sponsorların neyini karşıladın Ekrem?

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23