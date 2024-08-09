Paris'te alem yapacağına İstanbul'a bak Ekrem! Bu kaçıncı arıza
Belediye Başkanı Paris'te alem yapan İstanbul'da, dümeni kilitlenen Adalar-Kabataş seferini yapan vapurun yolcuları başka gemiye aktarıldı.
Paris'te 2 günlüğü 600 bin avroya kiralanan Palais Galliera'da eğlence düzenleyen CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun idare ettiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki Şehir Hatları AŞ'ye ait Emin Kul yolcu gemisinin Adalar-Kabataş seferini yaparken Heybeliada İskelesi açıklarında dümeni kilitlendi.
İskeleye yanaştırılan gemide yaklaşık 45 dakika bekletilen yolcular, Paşabahçe vapuruna alınarak yolculuklarına devam etti.
Öte yandan, geçen günlerde Kabataş-Adalar seferini yapan Sami Akbulut vapurunda da Kız Kulesi açıklarında dümen arızası yaşanmıştı. Vapur, Alaattin Yavaşça gemisi tarafından yandan bağlanıp Karaköy İskelesi’ne çekilmişti. Yolcular, iskelede başka bir vapura aktarılmıştı.