Parisliler için olimpiyatlar hayal kırıklığı

Paris Olimpiyatları’nda beklenen turizm patlaması gerçekleşmedi. Göstergeler Paris’e normal zamanlara göre bile daha az ziyaretçi geldiğine işaret ediyor

Fransa’nın Paris şehrinde düzenlenen 2024 Yaz Olimpiyatları turizm sektörüne bekleneni vermedi. Birçok sebebin bir araya gelmesiyle birlikte neredeyse kesin gözüken turizm patlaması yaşanmadı. Aksine turistler bu yaz Paris’ten kaçınmayı tercih ediyor.

CNBC’nin haberine göre havacılık istihbarat şirketi OAG'nin Baş Analisti John Grant, ev sahibi şehirlerin Olimpiyat Oyunları çevresinde bir turizm patlaması öngörmesinin yaygın bir yanılgı olduğunu söyledi.

Grant, ‘Olimpiyatlar fenomeni yerel pazarın seyahat etmemesidir. Ayrıca normalde o dönemde seyahat edecek olan düzenli iş seyahatleri olan kişiler durur ve evlerinde kalır” diyor.

Baş analist, Londra, Atina ve Atlanta'daki olimpiyatlar sırasında da yaz turizminde bir düşüş görüldüğünü söyledi. Grant olimpiyatlar için, “Asla tam olarak başarılı olmuyor ve bekleneni veremiyor” dedi.

Havayolu şirketleri büyük kayıplar veriyor

AirFrance geçtiğimiz hafta perşembe günü yaptığı açıklamada, şirketin bu yaz Paris talebinin azalması nedeniyle üçüncü çeyrek gelirlerine 150-170 milyon euro tutarında düşüş beklediklerini duyurdu.

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Havayolu şirketi bu ayın başında sorunlara dikkat çekti ve 1 Temmuz’da Paris’e gelen ziyaretçi sayısının diğer Avrupa şehirlerinin gerisinde kaldığını bildirdi. AirFrance’a göre sadece Paris’e olan turist talebi sadece düşmekle kalmıyor aynı zamanda uluslararası pazarlar da Paris’ten önemli ölçüde kaçınıyor.

Benzeri şekilde Delta Air Lines da olimpiyatların doğrudan bir sonucu olarak Fransa’ya seyahat hacmindeki düşüş nedeniyle gelirlerinde 100 milyon doların üzerinde bir darbe öngörüyor. CEO Ed Bastian konuyla ilgili açıklamasında, “İnsanlar olimpiyatlara gitmiyorsa Paris’e gitmiyor” dedi.

Grant’e göre bunların hiçbiri sürpriz değil. Her iki havayolu şirketi de geçen yılın ağustos ayına kadar kapasitesini çok fazla artırmadı. Aksine kayıplarının fiyatlandırmayla ilgili olduğunu bildirdi.

Baş analist, “Piyasa talebinin destekleneceği düşüncesiyle daha yüksek bir fiyattan satış yapmaya çalışıyorlardı” dedi ve havayollarının sonunda ellerinden gelen geliri sağlayabilmek için bu ücretleri indirmek zorunda kaldığını da sözlerine ekledi.

Paris Turizm Kurulu, haziran ayındaki turizm barometresinde, Olimpiyat Oyunları öncesinde tüm pazarlarda uluslararası hava taşımacılığında bir düşüş öngördü. Kurul 2023'e kıyasla haziran ayında %8 ve temmuz ayında yaklaşık %15’lik düşüş bekliyordu.

Oteller boş kaldı, biletler satılmadı

Paris Turizm Kurulu’na göre, oteller de Paris'teki olimpiyat sıkıntısını hissediyor ve doluluk oranlarının temmuz ayı başlarında 2023'e göre yaklaşık 10 yüzdelik puan düşüşle %60'a gerilemesi bekleniyor.

Havayolları gibi, birçok otel de turizm artışından yararlanmak için fiyatları yükseltti, ancak rezervasyonların yavaş olduğu bir bahar sezonunun ardından indirim yapmak zorunda kaldı.

Yine de Paris'in turizm kurulu, geçen yıl 202 euro olan ortalama konaklama fiyatlarının bu temmuz ayında yaklaşık %70 artarak olimpiyat döneminde 342 euroya yükseldiğini söyledi. Seyahat fiyatı karşılaştırma web sitesi Trivago'dan yapılan tahminler, fiyatların Paris'te bir önceki yıla göre %85 arttığını ve basketbol ve hentbol müsabakaları gibi olimpiyatların bazı spor dallarına ev sahipliği yapan Lille'de ise %131 arttığını bildirdi.

Airbnb ev sahipleri de fiyatları düşürüyor. Notre Dame yakınlarında iki yatak odalı bir çatı katı dairesi olimpiyatların ilk haftasında gecelik ücretini 1407 dolardan 683 dolara düşürdü. Bu rakam sonbahar aylarındaki gecelik fiyatlardan bile daha yüksek.

Üstelik olimpiyatları izlemek isteyenler hala bilet alabilirler. Paris 2024 basın ofisi satışa sunulan 10 milyon biletten perşembe günü itibariyle 8.95 milyonunun satıldığını bildirdi. Ancak Financial Times tarafından yapılan bir analize göre çok sayıda bilet korsan piyasada dolaşırken az sayıda alıcı pahalı fiyatları karşılamak konusunda istekli.

Grant olimpiyatlara olan düşük turist talebini şu sözlerle açıklıyor: “Olimpiyatlar çok geniş kapsamlı. Spesifik bir etkinlik değil. Teniste kazanılması gereken bir altın madalya var ama bu etkinlik bir Wimbledon değil. Kaliteli olmadıklarını söyleyemezsiniz. Çünkü gerçekten kaliteli ama çok genel kalıyorlar.”