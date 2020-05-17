  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Görüşmeler başladı! Trabzonspor'da Nazım Sangare sesleri

Gram altın ne kadar yükseldi? Bugün altın kaç para?

Fenerbahçe'de yol ayrımı! Golcü oyuncunun bonservis bedeli 5 milyon Euro

Minibüslerde kaç kişi olmalı? | Minibüsler en fazla kaç kişi alabilir?

Güvenlik görevlisi alımı | Güvenlik görevlisi personel ilanı
için kalan
Aktüel

Paris sokakları salgına rağmen kalabalık

Fransa’da normalleşme süreci devam ederken, başkent Paris’te halk, korona virüs salgınına rağmen sokaklara akın etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 13:19:52 -
Paris sokakları salgına rağmen kalabalık

Fransa’da normalleşme süreci devam ederken, başkent Paris’te halk, korona virüs salgınına rağmen sokaklara akın etti.


Fransa’da 11 Mayıs’ta başlayan normalleşme süreci kapsamında, korona virüsle mücadele için uygulanan kısıtlamalar kademeli olarak kaldırılıyor. Kuaför salonları, mağazalar, çiçekçiler ve kütüphanelerin yeniden açıldığı ülkede, kafe, bar, restoran, tiyatro ve sinema salonları kapalı kalmaya devam ediyor. Sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırıldığı ülkenin başkenti Paris’te kafe ve restoranlar kapalı olunca halk meydanlara, nehir ve kanalların çevresine akın etti. Parislilerin sosyal mesafe kurallarına uymadığı görülürken, bazı kent sakinleri ise maske takmadan sokağa çıktı.


Korona virüse aldırış etmeyenlerin yanı sıra bazı Parisliler ise kendilerini virüsten korumak için sıkı tedbirler aldı. Bir kişinin kendisini bir çemberin içine alarak sosyal mesafesini korumaya çalıştığı görüldü.


Fransa’da 11 Mayıs itibarıyla ilkokullarda sınıflarda az sayıda öğrenci bulundurmak koşuluyla yeniden ders başı yapıldı. Toplu taşıtlarda maske zorunluluğunun devam ettiği ülkede, 100 kilometre mesafeden fazla seyahatlere yalnızca zorunlu hallerde izin veriliyor.


Dünyada korona virüs salgınında en çok ölümün yaşandığı ülkelerden biri olan Fransa’da, korona virüs nedeniyle 27 bin 625 kişi hayatını kaybetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı