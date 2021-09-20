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Spor Paris Saint-Germain'de Messi kabusu
Spor

Paris Saint-Germain'de Messi kabusu

Fransız devi Paris Saint-Germain'e transfer olan Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi, 3 maçta oynadığı 190 dakikada gol ya da asist katkısı veremedi.

Yeniakit Publisher
2021-09-20 14:19:00 -
Paris Saint-Germain'de Messi kabusu

Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımına transfer olan Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi, 3 maçta oynadığı 190 dakikada gol ya da asist katkısı veremedi.

Sezon başında Barcelona'dan ayrılarak PSG ile anlaşan 34 yaşındaki Messi, Fransa Ligue 1'de oynadığı Lyon ve Reims maçlarında gol ve asist katkısı sunamadı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Belçika ekibi Club Brugge karşısında 90 dakika sahada kalan Messi, bu maçta da takımına gol ve asist katkısı veremeden maçı tamamladı.

Fransa Ligue 1'de iki maçta forma giyen Messi, dün oynanan maçta 76. dakikada oyundan çıkarken değişiklik kararından memnun olmadığını PSG Teknik Direktörü Mauricio Pochettino ile de paylaştı.

Barcelona'nın altyapısından yetişen Messi, 17 sezon formasını giydiği İspanyol ekibiyle tüm kulvarlarda 778 maça çıktı ve 672 kez rakip fileleri havalandırdı.

Geçen ay, 2022 Dünya Kupası Elemelerinde Bolivya'ya karşı "hat-trick" yapan Arjantinli yıldız Lionel Messi, uluslararası maçlarda en çok gol atan Güney Amerikalı futbolcu olmuştu. Milli formayla çıktığı 153 maçta 79 gol atan Messi, Brezilyalı efsane futbolcu Pele'yi geride bırakarak uluslararası maçlarda en çok gol atan Güney Amerikalı futbolcu unvanını aldı. Kariyerinde 92 kez milli formayı giyen Pele, 77 gol atmıştı.

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