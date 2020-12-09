  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Paris Saint Germain-Medipol Başakşehir maçının ardından
Spor

Paris Saint Germain-Medipol Başakşehir maçının ardından

Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Thomas Tuchel: "Bu maçta iyi performans sergiledik. Sonuçtan çok mutluyuz" - "Oyuncular sahayı terk ederek güçlü karar aldı. Rakiple dayanışma gösterdiler, cesaretle karar aldılar. Oyuncular soyunma odasında bu olaya tepki gösterdi"

Yeniakit Publisher
2020-12-09 23:47:56 -
Paris Saint Germain-Medipol Başakşehir maçının ardından

PARİS (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu altıncı maçında evinde Medipol Başakşehir'i 5-1 mağlup eden Paris Saint-Germain'in (PSG) teknik direktörü Thomas Tuchel, bu maçta iyi performans sergilediklerini ve sonuçtan çok mutlu olduklarını belirtti.

Tuchel, karşılaşma sonrasında dijital ortamda düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Bu maçta iyi performans sergiledik. Sonuçtan çok mutluyuz." ifadesini kullandı.

Thomas Tuchel, dünkü karşılaşmada dördüncü hakemin Medipol Başakşehir'in yardımcı antrenör Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunmasına ilişkin, "Oyuncular sahayı terk ederek güçlü karar aldı. Rakiple dayanışma gösterdiler, cesaretle karar aldılar. Oyuncular soyunma odasında bu olaya tepki gösterdi." şeklinde konuştu.

Tuchel, olayın ardından durumun sakinleşmesini beklediklerini ve sükunetle çözmeye çalıştıklarını, oyuncularıyla futbol konuşmadıklarını söyledi.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İyice kayışı kopardı: Bakan Soylu'nun nezaketi, insanlığını yitiren Odatv'ye battı!
Medya

İyice kayışı kopardı: Bakan Soylu'nun nezaketi, insanlığını yitiren Odatv'ye battı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Bediüzzaman Said Nursi'nin talebelerinde 85 yaşındaki Hüsnü Bayramoğlu'yla ilgili 1 yıl önceki fotoğrafı,..
Bakan Koca açıkladı! İşte vaka sayılarının düşüşe geçtiği 9 il...
Sağlık

Bakan Koca açıkladı! İşte vaka sayılarının düşüşe geçtiği 9 il...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada 9 ilin vaka sayılarının düştüğünü söyledi. Bakan Koca, "İst..
Parti kuracağını duyuran Muharrem İnce için CHP'den ilk açıklama
Siyaset

Parti kuracağını duyuran Muharrem İnce için CHP'den ilk açıklama

CHP'den Muharrem İnce'nin parti kuracağını açıklamasının ardından ilk açıklama geldi. Basın toplantısı düzenleyen CHP'li Engin Altay, muhabi..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay