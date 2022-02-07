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Spor Paris Saint-Germain, Lille'i gole boğdu
Spor

Paris Saint-Germain, Lille'i gole boğdu

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde oynanan maçta Paris Saint-Germain (PSG), Lille'i 5-1'lik skorla yendi.

Yeniakit Publisher
2022-02-07 04:25:00 -
Paris Saint-Germain, Lille'i gole boğdu

Ligue 1'in 23. haftasında lider PSG, Lille'e konuk oldu.

PSG'nin gollerini 10. ve 51. dakikalarda Danilo Pereira, 32. dakikada Presnel Kimpembe, 38. dakikada Lionel Messi ve 67. dakikada Kylian Mbappe kaydetti.

Ev sahibi takımın tek golü 28. dakikada Sven Botman'dan geldi.

Messi, bu karşılaşmada sezonun ikinci golünü atmış oldu.

Milli futbolcu Zeki Çelik, Lille'de 90 dakika forma giyerken, Burak Yılmaz sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.

PSG, sahadan 5-1 galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla 56 puana ulaşan PSG, liderliğini sürdürdü. Lille ise 32 puanla 11. sıraya geriledi.

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