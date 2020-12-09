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Spor Paris Saint Germain - Başakşehir maçı öncesi flaş karar
Spor

Paris Saint Germain - Başakşehir maçı öncesi flaş karar

Şampiyonlar Ligi'nde ırkçılık skandalı nedeniyle yarıda kalan Paris Saint Germain - Başakşehir maçı kaldığı yerden devam edecek. Rumen hakem Sebastian Coltescu'nun ırkçı sözlerine karşı ortak hareket eden iki takımın futbolcuları, müsabaka öncesi flaş bir karar aldı.

Yeniakit Publisher
2020-12-09 20:05:00 -
Paris Saint Germain - Başakşehir maçı öncesi flaş karar

Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda ırkçılık olayları nedeniyle yarıda kalan PSG - Başakşehir maçı kaldığı yerden devam edecek.

Rumen hakem Sebastian Coltescu'nun ırkçı sözlerine karşı ortak hareket eden iki takımın futbolcularu, müsabaka öncesi flaş bir karar aldı.

Alınan kararlara göre, Paris Saint Germain ile Başakşehir sahaya el-ele, omuz-omuza çıkacak. İki takım futbolcuları ırkçılığa hayır tişörtleri de giyecek. Kırmızı kartı dondurulan Webo da kulübede yerini alacak ve alkışlarla desteklenecek.

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