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Yerel Parfüm fabrikasındaki yangın söndürülemiyor
Yerel

Parfüm fabrikasındaki yangın söndürülemiyor

Yeniakit Publisher
2023-03-30 06:40:00 -

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde parfüm fabrikasında çıkan yangın söndürülemiyor. Patlayan parfüm şişeleri yangını alevlendirirken büyük çaba sarf eden itafiyenin işi de zorlaşıyor.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde OSB'de bulunan parfüm fabrikasındaki yangın 4 saattir söndürülemedi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alabilmek için tüm imkanlarını seferber etti. İtfaiyenin alevlerle yoğun mücadelesine karşılık adeta patır patır patlayan parfüm şişeleri yangını alevlendirerek itfaiye erlerinin işini zorlaştırıyor.

İtfaiyenin söndürme çalışması sürüyor.

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