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Yerel Parfüm fabrikasında patlama! Şişeler sokağa sıçradı
Yerel

Parfüm fabrikasında patlama! Şişeler sokağa sıçradı

Arnavutköy’de parfüm fabrikanın bahçesinde yükleme yapıldığı esnada henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde patlama meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2022-06-20 16:23:00 - 2022-06-20 16:44:21
Parfüm fabrikasında patlama! Şişeler sokağa sıçradı

Arnavutköy’de bir fabrikanın bahçesinde yükleme yapıldığı esnada nedeni bilinmeyen bir şekilde patlama meydana geldi. Patlama sonucunda bahçede bulunan 5 araç alev aldı, parfüm şişeleri sokağa sıçradı. Patlama anı ve yanma anı cep telefonu görüntülenirken olay yeri drone ile havadan görüntülendi.

Olay, bugün saat 13.30 sıralarında Hadımköy Mahallesi Mustafa İnan Caddesi üzerinde bulunan parfüm fabrikasının bahçesinde meydana geldi. iddiaya göre, fabrika bahçesinde araçlara yükleme yapıldığı esnada yükleme yapılan ürünlerde nedeni bilinmeyen bir şekilde patlama meydana geldi. Patlama nedeni ile yüzlerce parfüm cadde üzerine savruldu. Patlama anı ve yangın cep telefonu ile görüntülendi. Olayda sırasında herhangi bir yaralanan olmazken, fenalaşan bir kişiye sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Polis ekipleri olayın yaşandığı fabrika ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Olay yeri havadan görüntülendi

Patlama ve yangın esnasında caddeye yüzlerce parfüm şişesi fırladı. Yaşanan olayda şans eseri herhangi bir yaralanan olmazken 5 araç kullanılamaz hale geldi. Olay yeri ise dron ile havadan görüntülendi.

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