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‘Pardon’ diyen yargı istemiyoruz

‘Yargı Zirvesi’ Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün katılımıyla Ankara’da toplandı.

30 Kasım 2018 Cuma 12:13
‘Pardon’ diyen yargı istemiyoruz

GÖKSEL ÇAĞLAV/ANKARA

Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen Yargı Reformu Strateji Belgesi çalışmaları kapsamında ‘Yargı Zirvesi’ Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün katılımıyla Ankara’da toplandı. Geniş katılımlı zirvede, yargıya güven, yargının hızlandırılması, hukuk eğitimi, hukuk alanındaki mesleklere giriş sistemi, hakim yardımcılığı, savunmanın güçlendirilmesi, avukatlık mesleğinin sorunları ve alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri gibi konular ele alındı.

Adli süreç hızlanacak

Bakan Gül, yargının kendi yaşadığı travmayı da atlatarak daha adil, daha hızlı, daha etkin ve toplumun tüm fertlerine güven vererek yol alacağına inandığını belirterek, “Yeni Yargı Reformu Stratejisi Belgemizin vizyonu, güven veren ve erişilebilir bir adalet sistemi olacaktır” dedi.

Adaletin kapısına gelen herkesin, hakkına erişeceğinden emin olması gerektiğini vurgulayan Gül, şunları dile getirdi: “Bu kapıyı çalan herkes, saygın bir muameleye tabi tutulmalıdır ve her bir vatandaşımız, evine dönerken bu kapıdan asgari bir memnuniyetle ayrılmalıdır. Bu sebeple ‘güven veren adalet’ derken, adalet dağıtma, adaleti sağlama amacına özgülenmiş kurumlarımızın bu amaca uygun işleyişini sağlamayı, bunun önündeki engelleri kaldırmayı anlıyoruz. Hukuk ve yargılama güvenliğine halel getirmeden adli süreçlerin hızlanması, vatandaşımızın hakkına gecikmeden, iş işten geçmeden ulaşması en önemli hassasiyetimizdir. Amacımız hızlı değil, yargılamaların makul ve olması gereken sürede tamamlanmasıdır. Güven veren adalet, ‘pardon’ sözünün yargının lügatinden silinmesidir.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 12:13
  1. Ankara
  2. Yargı Zirvesi
  3. Adalet Bakanlığı
  4. Abdulhamit Gül

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