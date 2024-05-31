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Yaşam Parçalanmış ceset olayında kan donduran detay! Sırtına harf kazımış
Yaşam

Parçalanmış ceset olayında kan donduran detay! Sırtına harf kazımış

Yeniakit Publisher
2024-05-31 21:30:00 - 2024-05-31 21:31:16

Pendik'te çöp konteynerinde bulunan parçalanmış ceset olayında kan donduran detay ortaya çıktı. Katil zanlısının, 79 yaşındaki Nihat Salih’in sırtına, eşinin baş harfini kazıdığı ortaya çıktı.

Pendik’te Dumlupınar Mahallesi’nde 27 Mayıs tarihinde saat 11.00 sıralarında Nihat Salih’e (79) ait cesedin parçalanmış şekilde bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında B.D. isimli şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Cinayete ilişkin soruşturma sürerken yeni detaylar çıkmaya devam ediyor.

Sırtına ‘M’ harfini kazımış

Nihat Salih ile B.D.’nin olay günü telefonda görüştükleri, B.D.’nin Salih’in evine girerken kaydının bulunduğu ve birkaç dakika sonra Salih’in telefon sinyalinin kesildiği öğrenildi. İncelenen güvenlik kamera görüntülerinde, şüpheli B.D.’nin çöpe bir şeyler döktüğü, kovanın sapını peçete ile tuttuğu, kovayı bir boş bir alana attıktan sonra peçeteyi düşürdüğü ve geri dönerek parmak izi bulunan peçeteyi aldığı tespit edildi. Nihat Salih’in sırtına bıçakla 'M' harfi kazındığı, şüpheli B.D.’nin eşinin adının ise 'M' harfi ile başladığı belirlendi.

Katil zanlısının da öldürülen şahsın da suç kaydı çıktı

Daha önceden çobanlık yaptığı ve hayvan kesim yerinde çalıştığı tespit edilen şüphelinin uyuşturucu kullanmak, hakaret, yaralama ve tehdit suçlarından 5 suç kaydının bulunduğu, Nihat Salih’in ise 2006 yılında fuhuşa teşvik ve zorlamadan suç kaydının olduğu belirlendi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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