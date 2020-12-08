  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Parazit ilacı Ivermektin ile tedavi edilen Bangladeşli Kovid-19 hastalarında olumlu sonuçlar görüldü
Aktüel

Parazit ilacı Ivermektin ile tedavi edilen Bangladeşli Kovid-19 hastalarında olumlu sonuçlar görüldü

Yeniakit Publisher
2020-12-08 13:54:10 -
Parazit ilacı Ivermektin ile tedavi edilen Bangladeşli Kovid-19 hastalarında olumlu sonuçlar görüldü

DAKKA (AA) - Bangladeş'te parazitlere karşı kullanılan Ivermektin adlı ilacın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının tedavisinde dikkate değer biçimde etkili olduğu bildirildi.

Uluslararası Diyareyle Bağlantılı Hastalıklar Merkezinin haziran-eylül arasında Bangladeş'te 68 hastayla yürüttüğü araştırmanın bulguları, başkent Dakka'daki bir seminerde açıklandı.

Araştırma, beş gün boyunca Ivermektin verilen gönüllü Kovid-19 hastalarında, 14 gün sonrasında virüsten arınmanın yüzde 77 daha fazla olduğu tespit edildi.

Bu oranın Ivermektin ile doksisiklin kombinasyonu alanlarda yüzde 61, plasebo verilenlerde yüzde 39 olduğu gözlendi.

Yine Ivermektin tedavisi uygulanan hastalarda üçüncü günde viral arınma görülenlerin oranının yüzde 18 olduğu, bu oranın diğer gruplarda yüzde 3'te kaldığı belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütüne göre Ivermektin, 1980'lerde parazit tedavisinde çığır açan bir ilaç oldu.

Türkiye'de de Sağlık Bakanlığının onayıyla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) koordinasyonunda, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından yürütülen "Ağır Seyirli Kovid-19 Hastalarında Tedaviye Ivermektin Eklenmesinin Etkinliğinin ve Güvenliğinin Değerlendirilmesi" araştırmasının yürütüleceği açıklanmıştı.

Avustralya'daki bir laboratuvarda, ilacın 48 saat içerisinde kandaki enfekte dokularda bütün virüsü yok ettiğine dair bulgu elde edilmişti.




Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Haçlı uşağı Hafter'in güçleri Libya’da Türk gemisine el koydu
Dünya

Haçlı uşağı Hafter'in güçleri Libya’da Türk gemisine el koydu

Darbeci Halife Hafter güçlerinin Libya'nın Misrata limanına giden Jamaika bayraklı bir Türk gemisini durduğunu açıkladı.
Samsung Galaxy S21'in çıkış tarihi belli oldu
Teknoloji

Samsung Galaxy S21'in çıkış tarihi belli oldu

Samsung'un yeni S serisi modelleriyle ilgili ilk detaylar ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre yeni S serisinin tanıtımı 2021 Ocak'ta ger..
Türkiye 50 milyon doz sipariş etmişti! Çin aşısının etkinlik oranı açıklandı
Sağlık

Türkiye 50 milyon doz sipariş etmişti! Çin aşısının etkinlik oranı açıklandı

Çinli Sinovac şirketinin ürettiği ve Türkiye'nin 50 milyon doz sipariş ettiği koronavirüs aşısının ilk testlerinde yüzde 97'ye kadar etkili ..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay