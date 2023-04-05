Parayı koklayan adamdan borsa ve kripto para uyarısı

Kovid-19 karantinaları sırasında spekülatif hisse senetlerine yatırım akımı birçok perakende yatırımcının küresel borsalar çökmeden önce yüksek miktarlarda getiriler elde etmesine yardımcı oldu.

Aynı zamanda efsane yatırımcı Warren Buffett’ın ortağı olan Berkshire Hathaway’in Başkan Yardımcısı ünlü milyarder Charlie Munger bu tür spekülatif borsa getirilerinin bağımlılık yaratacağına dikkat çekiyor. Munger bu bağımlılıkla baş edilmesi gerektiğini belirtiyor.

Fortune’un haberine göre, Munger konuyla ilgili bir yıl önce yaptığı açıklamasında, “İnsanlar kumar oynamayı seviyor ve asıl sorun şu ki bu eroin kullanmak gibi bir şey. Önemli miktarda insan bir kez başladıktan sonra aşırıya kaçar. Bu bağımlılık yaratır. Gerçekten çılgınca bir şey. Medeniyetimiz bu olmadan çok daha iyi bir yer olurdu” ifadelerine yer verdi.

Kumardan uzak durun uyarısı

Munger, röportaj sırasında borsanın iki tür tüccarı cezbettiğini söyledi: uzun vadeli yatırımcılar ve "kumarhane bahsi yapmak" isteyen insanlar. Milyardere göre, sorun bu iki kategorinin birlikte ticaret yapmasına izin verildiğinde ortaya çıkıyor.

Borsa uzmanı, “Şimdi, kapitalizmin kumarhane tarafını giderek daha verimli, daha cazip ve daha baştan çıkarıcı hale getirmek ülkeye ne tür bir hizmet sağlar? Bu çılgınca bir kamu politikası. Öte yandan, bu durumu değiştirme şansının neredeyse sıfır olduğunu düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

Munger, spekülatif ticaretin etkilerinin, 1929'da tarihteki en kötü borsa çöküşüyle başlayan Büyük Buhran'a neden olduğuna inanıyor. Milyarder yatırımcı ‘kumar’ türünde yatırımların bariz tehlikeleri olsa da bu konuda hiçbir şey yapılamayacağını sözlerine ekliyor

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Munger, hisse senetlerine yapılan yatırımlar ile gayrimenkul gibi sektörler arasında ayrım yapıyor. Zira hisse senetleri daha hızlı alınıp satılabiliyor. Munger hisselerin likitliğinin bir sonucu olarak, spekülasyonların son zamanlarda "çılgıncasına” arttığına dikkat çekti.

99 yaşındaki milyarder bugünün borsalarındaki işlem hacmine atıfta bulunarak, "Ben Harvard Hukuk Fakültesi'ndeyken günde bir milyon hisse için ödeme yapıldığı nadir olurdu. Belki yılda bir veya iki kez olurdu. Şimdi her gün milyarlarca hisse senedi ticareti yapıyorlar” dedi.

Buffett'ın iş ortağı, spekülatif yatırımın borsaya zarar verebileceği ve uzun vadede yatırımcılar için bir strateji olarak çalışmayacağı üzerine uzun zamandır fikir beyan ediyor.

Buffett, Berkshire Hathaway'in şubat ayındaki hissedarlar mektubunda "Dünya aptal kumarbazlarla dolu ve onlar sabırlı yatırımcı kadar başarılı olamayacaklar" diye yazdı.

Munger'ın hedefinde kripto da var

Munger'in eleştirdiği tek yatırım kategorisi bu değil. Milyarder yatırımcı Bitcoin'i "aptalca ve kötü" olarak nitelendiriyor ve kripto para birimlerini şiddetle eleştiriyor. Munger geçmişteki bir açıklamasında kriptonun asla icat edilmemiş olmasını dilediğini söyledi. Bu yılın başlarında, kriptonun işlem görmesine izin verdiği için ABD’yle "gurur duymadığını" belirten Munger kriptonun yasaklanmasını istediğini söyledi. Wall Street Journal için yazdığı bir yazıda Munger kriptoyu "masanın neredeyse %100 avantajlı bir kumar sözleşmesi" olarak nitelendirmişti.

Şubat ayında CNBC'ye verdiği demeçte kripto için, "Değersiz, iyi değil, çılgınca, zarar vermekten başka bir şey yapmayacak, buna izin vermek antisosyal bir davranış" diyen Munger, "Yatırım pozisyonuma karşıt rasyonel bir argüman olduğunu sanmıyorum" açıklamasında bulundu.