Parayı hiç etmiş! Mansur Yavaş'ın oyunu ifşa oldu

İlk ihalesi 2020 yılında yapılan ve 3 buçuk yılda gözle görülür bir ilerleme kaydedilmeyen Karataş Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi üzerinden halkın cebinin nasıl boşaltıldığını Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve Gölbaşı Belediye Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Tanrıverdi ortaya çıkardı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve Gölbaşı Belediye Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Tanrıverdi, Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısında “Eğer ihale birine verilmek istenseydi baştan açık ihale yapılmazdı” diyerek halkı kandırmaya çalışan ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın, 2020 yılında Karataş Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi için yaptığı açık ihaleyi feshedip daha sonra 21/B kapsamında adrese teslim ihale yaptığını ortaya çıkardı. Tanrıverdi söz konusu olaya ilişkin Yavaş’a zor sorular yöneltti.

Tanrıverdi'den Mansur Yavaş'a zor sorular

OĞUZ KAĞAN TANRIVERDİ; “16 Eylül 2020 tarihinde açık ihale usulü ile yaptığınız ve hiçbir sebep göstermeden ‘Mücbir Sebep’ diyerek iptal ettiğiniz ihalenin kazananı olan şirketin teminatını verdiniz mi vermediniz mi? Ayrıca açık ihaleyi fesihten tam 90 gün sonra bu işi acil iş kapsamında gösterip neden adrese teslim ihale yaptın. Madem iş bu kadar acildi neden 90 gün beklediniz. Peki, ilk seferde istediğiniz 26 milyon bir anda nasıl oldu da 45 milyona çıktı? İhalelerde yerli üretim ürün kullanılmasına dair kararnameyi hiçe saydınız anladık. Ancak seçim öncesi yerli üretimi ve Ankara tedarikçisini destekleme sözünüzü de mi unuttunuz. İhale şartnamesine neden yerli üretim olan ST 37 ve ST 44 çelik yerine ST 52 çelik kullanılması şartı eklediniz” dedi.

Ankara’ya tek bir çivi çakmadan ABB’yi borç batağına sürükleyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın 2020 yılında ilk ihalesini yaptığı Karataş Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi üzerinden yaptığı vurgunu Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve Gölbaşı Belediye Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Tanrıverdi ortaya çıkardı.

“2 bin hayvan kapasiteli Gölbaşı Hayvan Bakım Evi 40 günde yapıldı"

Gölbaşı Belediyesi Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi’nin 40 günde yapıldığını belirten Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve Gölbaşı Belediye Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Tanrıverdi, ‘’Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tamamen kendi imkanları ve özveriyle hazırladıkları Gölbaşı Belediyesi Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezinin yapımı 40 gün sürmüştür. 50.000 metrekare alan içerisinde; 2000 hayvan kapasiteli, 500 adet korumalı köpek kulübesi, 300 adet padok, 300 metrekare depolama alanı, soğuk hava deposu, mama deposu, temiz su deposu,1500 metrekare köpek eğitim parkuru, klinik binası ve ziyaretçi bekleme alanlarının da içinde bulunduğu modern bir tesisi vatandaşlarımızın ve can dostlarımızın hizmetine sunmuştur. ABB 3 buçuk yılda Karataş Geçici Hayvan ve Rehabilitasyon Merkezini açmayı istememekte midir? İlçe belediyesinin 40 günde yaptığı modern tesisi, ABB neden 3 buçuk yıldır bekletmektedir? İhale kime ve ne şartlarda verilmektir?‘’ diye sordu.

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“Şirketin teyminatını verdiniz mi vermediniz mi?”

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve Gölbaşı Belediye Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Tanrıverdi, “Göreve gelmeden önce şeffaflık sözü veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, tarafından Karataş Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nin yapımı için 16 Eylül 2020 tarihinde açık ihale usulü ile ilk ihale yapıldı. Bu ihaleyi 26 milyon 938 bin TL teklifle Çınar Doğan İnşaat Firmasının kazandı ve 30 Kasım 2020 tarihinde sözleşme imzalandı. Bu işin yapılması için de bu sözleşmede 350 gün süre verildi. Ancak ihaleyi kazanan şirket 21 Nisan 2021 tarihine kadar söz konusu hayvan bakımevi için tek bir çivi dahi çakmıyor. İhaleden 5 ay sonra yani 21 Nisan 2021 tarihinde firma işi tamamlayamacağını ve zarar ettiğini belirtiyor. Daha sonra ABB’de ‘işi iptal ettim’ diyerek şirkete fesih bildirimi yapıyor. Ancak bu fesih bildirimini hiçbir detay vermeden ‘Mücbir Sebep’ olarak yapıyor. Hiçbir ihale bu sebeple iptal edilemez. Eğer iptal ediliyorsa da içerde bir teminat varsa bu teminatın yakılması lazım. ABB olarak siz bu teminatı verdiniz mi vermediniz mi açıklayın” sorusunu yöneltti.

“Neden adrese teslim ihale yaptınız?”

“Göreve gelmeden önce belediyeyi şeffaflık ilkesi üzerine yöneteceğinizin vurgusunu yapıyordunuz.” diyen Tanrıverdi, “Ancak 2019-2022 yılları arasında ABB’nin bütçesinin yüzde 71’i açık ihale olmadan adrese teslim ihalelere harcandığı ortaya çıktı. Bunlardan önce de katıldığınız meclis toplantısında ve bir televizyon programında, “Eğer ihale birine verilmek istenseydi baştan açık ihale yapılmazdı” diyerek algı oluşturmaya çalıştınız. Buna rağmen 3 buçuk yılda bitiremediğiniz Karataş Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi ihalesinin ilkini açık ihale usulü ile yaptınız. Ardından ihale feshedildi ve ilk ihale miktarı 26 Milyon 938 bin TL olan işi ‘revize proje’ eklentisiyle 45 milyon 850 bin TL karşılığı 7 Temmuz 2021 günü tekrar ihaleye çıkardınız. Ancak yapılan ikinci ihale 21/B kapsamında yani Sayın Yavaş’ın kendi ifadeleri ile ‘adrese teslim’ ihale usulü ile yapıldı. Şimdi buradan Sayın Yavaş’a soruyorum. Açık ihaleyi fesihten tam 90 gün sonra bu işi acil iş kapsamında gösterip neden adrese teslim ihale yaptın. Ayrıca madem iş bu kadar acildi neden 90 gün beklediniz ve ilk seferde istediğiniz 26 milyon bir anda nasıl oldu da 45 milyona çıktı” ifadelerini kullandı.

“Neden gökdelenlerde kullanılan ithal çelik türünü şart koştunuz?”

Tanrıverdi şöyle devam etti; “Sayıştay’a, Yargı’ya ve Mevzuatlara meydan okuyan Sayın Yavaş, ihalelerde yerli üretim ürün kullanılmasına dair kararnameyi de hiçe saymış. Yetmemiş seçim öncesi yerli üretimi ve Ankara tedarikçisini destekleme sözünü de unutmuş. Kendinden önceki yönetimi türü ve ebadı açısından Türkiye’de örneği olmayan ağaçları ithal etmekle suçlayan Mansur Yavaş, ‘adrese teslim’ yaptığı ihalenin şartnamesinde Türkiye’de üretilen çelik türlerini şartnameye koymayarak ithal ürün zorunluluğu getirmiş. Yavaş ihale şartnamesine yerli üretim olan ST 37 ve ST 44 çelik yerine ST 52 çelik kullanılması şartı eklemiş. Yavaş’ın istediği bu çeliklerle müteahhitler gökdelen çok katlı gökdelenler dikiyor. Biz gökdelen dikilen çeliklerden hayvanlar için kulübe yapmaya çalışıyoruz. Sayın Yavaş sen bunca sözüne rağmen neden gökdelenlerde kullanılan üstelik ithal olan bu çelik türünü istedin?” şeklinde konuştu.