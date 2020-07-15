  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Paraşütçü jandarma personelinden 15 Temmuz anısına atlayış

Yeniakit Publisher
2020-07-15 16:21:40 -
Paraşütçü jandarma personelinden 15 Temmuz anısına atlayış

ANKARA (AA) - Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesaplarından, paraşütçü jandarma personelinin 15 Temmuz'a özel atlayışlarının görüntüleri paylaşıldı.

Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) bünyesinde görevli 4 paraşütçü jandarma personeli, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 360 derece kameralar eşliğinde atlayış yaptı.

Paraşütçüler, atlayış sırasında Türk bayrağı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafları ile 15 Temmuz logolu özel flamaları açtı.

Paraşütçü jandarma personelinin atlayışı yaklaşık 10 bin fit yükseklikten gerçekleştirdiği belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Hyundai Accent
Satılık 2013 model Hyundai Accent

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı