SON DAKİKA
Aktüel Parasını alamadı inşaatı bastı Kapı pencere ne varsa söktü
Parasını alamadı inşaatı bastı Kapı pencere ne varsa söktü

Erzurum'un Palandöken ilçesinde bir cam balkon firması, parasını alamadığı iddiasıyla inşaatta kullandığı malzemeleri söktü, polis hırsız diye yakaladı.

Erzurum'un Palandöken ilçesinde bir cam balkon firması, parasını alamadığı iddiasıyla inşaatta kullandığı malzemeleri söktü.

Müftü Solakzade Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda bir inşaattan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine, bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

İnşaatın giriş katındaki dükkanların kapı ve pencerelerini sökenler, polise, paralarını alamadıkları için taktıkları malzemeleri söktüklerini belirtti.

Firmanın sahibi Selçuk Aksoy, AA muhabirine, parasını alamadığını ve mağdur edildiğini belirtti.

Söz konusu inşaat firmasından yıllardır alacağı olduğunu iddia eden Aksoy, "20-25 milyon liraya yakın alacağımız var. Alacağımızı kurtarmak için yaptık, yoksa burayı da yapmazdık. Balkon korkuluklarını da taktık, duşakabinler için de anlaşmıştık. Dükkan cephelerini takmıştık, onları söktük, yarın da balkonlarda taktığımız korkulukları sökeceğiz." ifadelerini kullandı.

Aksoy, inşaata taktıktan sonra parasını alamadığı iddiasıyla söktüğü malzemeleri kamyonetine yükleyerek götürdü.

