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Paranızı hayra yatırın kazanmanız garanti

Yaklaşık 3 milyon yoksul ailenin bir ekmeğe muhtaç olmasını görmezden gelen, çalışmadan ve kısa yoldan zengin olmayı hayal eden insanlar, haram olmasını bilmelerine rağmen Milli Piyango bileti almaya devam ediyor. “Harama değil helala yatırım yapın” diyen ilahiyatçı Dr. İhsan Şenocak Hoca ise umut tacirleri tarafından dünyevileşme tuzağına düşürülmek istenen vatandaşları uyarıyor.

18 Aralık 2018 Salı 11:25

Muhammed Uzun

Kimseye yar olmayan ve akıbeti fecî felâketler ile sonuçlanan piyango hülyasına kapılan vatandaşlar, kazançsız haram paranın arkasından sürükleniyor. Eline geçecek paranın haram olduğunu umursamadan çocuklarının kursağına sokabileceğini düşünenlerin sayısı her geçen daha da artıyor. Düne kadar bankaya ödediği fatura için vicdanı rahatsız olanlar, bugün umutlarını bahis oyunlarından çıkacak olan paraya bağlıyor, psikolojilerini ise oynadıkları oyuna göre şekillendiriyor. İslâm dinine ve kutsal kitabımız Kur an-ı Kerim’e göre, piyangonun her türlüsünün haram olduğunu ifade eden ilahiyatçılar, kumarın yaygınlaştıkça toplumsal zararların da artacağına işaret ediyor.

İlmi ve Fikri Araştırmalar Merkezi kurucusu Dr. İhsan Şenocak, gazetemize yaptığı açıklamada, “Milli Piyango; bir kumar ve bir soygundur. Ekranlardan, sokaklardan insanlar harama davet ediliyor. Allah-ü Teâlâ,bütün Müslümanlara bu münkere ‘dur’ demeyi emrediyor. Bizler Mümin olarak ‘bu harama bulaşmıyoruz, geri çekildik’ demekle iktifa edemeyiz. Her sokakta, her mahallede cami var ancak camilerin yanı başında kumarhaneler bulunuyor. Toplum, harama çağrıldığı kadar helale çağrılmazsa bu illetler daha da yayılacaktır” ifadelerini kullandı.

Kendimizi haramdan koruyoruz ama evladımızı koruyabiliyor muyuz?” diyen Şenocak Hoca, “Milletin evlatları ateşe gidiyor. Çocuklarımızı haramdan çekmezsek yarın sessiz kalan çocukları da aynı haram çukuruna düşecektir“ şeklinde konuştu. Piyango ve şans oyunlarının devlet eliyle oynatılmasını eleştiren Dr. Şenocak, şu ifadeleri kullandı: “Devlet ve millet olarak sorumluluğumuz çok büyük. Allah katından büyük bir sorumluluk içerisinde olan devlet büyüklerinin toplumu haramdan koruması gerekiyor. İmamların, hocaların, vaizlerin ve ilahiyatçıların kumara karşı tepki göstermesi topluma cesaret verir. Gözümüzün önündeki kuyruklar her gün büyürken, biz harama haram demekten çekiniyoruz.

İhsan Şenocak Hoca, şöyle devam etti: “Müslümanlar, Allah rızası için yapmayın. Burada fukaranın hakkı var. Adam çalışıyor, akşam evine gidecek. Piyango bayi önünde sırayı görüyor. Haram haramı teşvik edecek. ‘Acaba bana çıkar mı diye çocuklarının’ rızkını harama veriyor. Bir soygun var. Müslümanlar soyguna seyirci kalıyor.” Haramın hesabının Allah katında sorulacağını kaydeden Şenocak, “Millet harama düşmesinin hesabını nasıl Allah’a verecekse, milletin harama düşmesini seyredenler Allah’a hesap veremeyecek. Haram açıkça bir defa hutbede adı zikredilmiyor. Ya da bir defa zikredilse bile insanı nasıl bir felakete götürür anlatılmıyor. Sessiz kalanlar bu harama ortak olmuş oluyorlar. Allah, vazifesini ifa eden kullardan eylesin. Bilete vereceğimiz parayı fakire verirsek, Allah katında bulacağız. Bu para belirli adamların elinde dönüyor. Piyango kapitalizmin uydurduğu soygun yollarından birisidir. İnsanlar sömürülmeye insanlar kendi iradesiyle gidiyorlar. Bu narkozlu bir hırsızlıktır” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 11:25
  1. İslâm
  2. Kur an-ı Kerim
  3. bahis oyunları
  4. piyango
  5. İlmi ve Fikri Araştırmalar Merkezi kurucusu Dr. İhsan Şenocak
  6. Milli Piyango
  7. Şenocak Hoca
  8. şans oyunları
  9. İhsan Şenocak Hoca

YORUM YAZ

  • mustafamustafa44 dk önce
    Hocamdan Allah cc razı olsun. Bence toplumsal sorunlara karşı diyanetten daha duyarlı.

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