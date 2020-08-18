Paralimpik teniste hedef Tokyo'ya 3 kota

ANTALYA (AA) - SİNAN ÖZMÜŞ - Tekerlekli Sandalye Tenis Milli Takımı, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'ndaki hedefleri için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Olimpiyat havuzunda bulunan milli paralimpik tenisçiler Büşra Ün, Uğur Altınel ve Emirhan Toper, Antalya'da Belek Turizm Merkezi'nde gerçekleştirilen kampta antrenör Ahmet Otman yönetiminde günde çift antrenman yapıyor.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Asbaşkanı Önder Yurdagül, AA muhabirine, Antalya'daki ikinci kampı 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na gitmeye aday üç sporcuyla yaptıklarını söyledi.

Sporcuların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen aranın ardından yeniden sahaya çıkmalarıyla birlikte ciddi bir performans yükselişlerinin olduğunu vurgulayan Yurdagül, şöyle konuştu:

"15 Eylül'den sonra Uluslararası Tenis Federasyonunun açacağı turnuvalara sporcularımızı göndererek gerekli puanları almalarını sağlayacağız. Kasım ya da aralık aylarında bu turnuvalardan bazılarını Belek'te yapmayı planlıyoruz. Tekerlekli sandalye tenis branşında 2016 Rio Paralimpik Oyunları'nda bir sporcu kota alarak ülkemizi temsil etmişti. Önümüzdeki yıl Japonya'da düzenlenecek Paralimpik Oyunları'na 3 sporcuyla katılmayı hedefliyoruz. Özellikle son 4-5 yıl içerisinde sporcu sayımızdaki artış, kota hedefinin de yükselmesini sağladı."

Yurdagül, Paralimpik Oyunları'na kadar milli takımın her bir sporcusuna en az 10 turnuva oynatacaklarını, en az altı kamp yapacaklarını kaydetti.

Antrenör Ahmet Otman ise kampın iyi geçtiğini, yeni normalleşmeyle başladıkları çalışmaları hızlandırdıklarını belirtti.

Otman, "Sabah ve akşam idmanları, çeşitli mental hazırlıklarla sporcularımızı hazırlıyoruz. Sporcularımızın performansları giderek daha iyi seviyelere çıkmaya başladı. Hedefimiz 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları. Ondan önce de uluslararası turnuvalarda Türk bayrağını en iyi şekilde dalgalandıracağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.