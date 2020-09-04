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Spor Paralimpik milli yüzücü Elif İldem, bedensel engelli sporcuların psikoloğu olmak istiyor:
Spor

Paralimpik milli yüzücü Elif İldem, bedensel engelli sporcuların psikoloğu olmak istiyor:

"Ben klinik psikoloji mezunuyum. Spor psikolojisi alanında eğitimler aldım. Türkiye'de çok sayıda bedensel engelli sporcu var. Bu alanda uzmanlaşıp, onlara da yardımcı olmak istiyorum" - "2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda derecemi en iyi seviyeye çıkartıp, altın madalya mücadelesi vermek istiyorum"

Yeniakit Publisher
2020-09-04 11:06:51 -
Paralimpik milli yüzücü Elif İldem, bedensel engelli sporcuların psikoloğu olmak istiyor:

ANKARA (AA) - FATİH GAZİOĞLU - Üniversitede psikoloji bölümünü bitirip, yüksek lisansa başlayan paralimpik milli yüzücü Elif İldem, bedensel engelli sporculara psikolojik destek vermek istiyor.

Elif İldem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yüzmeye doktor tavsiyesi üzerine başladığını, sporun hayatına değer kattığını ifade etti.

Psikoloji bölümünü bitirdiğini ardından yüksek lisansa başladığını anlatan Elif, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben klinik psikoloji mezunuyum. Spor psikolojisi alanında eğitimler aldım. Türkiye'de çok sayıda bedensel engelli sporcu var. Bu alanda uzmanlaşıp, onlara da yardımcı olmak istiyorum. Hem spor hem de akademik kariyerimi birlikte götürmeye çalışıyorum. İnşallah tüm hedeflerimi bir bir gerçekleştireceğim."

Milli takım formasıyla başarılar elde etmek istediğini vurgulayan paralimpik sporcu, şunları kaydetti:

"Yüzmeye 20 yaşında başladım. 5 yıldır da sporun içindeyim. İlk başladığım zaman rehabilite amaçlı yüzüyordum. Beni gören hocalarım iyi yüzdüğümü söylediler. Beni yarışlara katılmam için teşvik ettiler. Katıldığım çeşitli yarışlarda çoğunda birincilik olmak üzere çok sayıda madalya kazandım. En son 2019 yılında İngiltere'de düzenlenen Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda final yüzerek dünya beşincisi oldum. Bu sayede kota da aldım. Şimdi en büyük hedefim gelecek seneye ertelenen 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'ndan altın madalya ile dönmek."


- Salgın nedeniyle spora ara verdi


Elif İldem, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çalışmalarına bir süre ara vermek zorunda kaldıklarını anımsattı.

Salgın sonrası yeni normalleşme dönemiyle tekrar yüzmeye başladıklarını vurgulayan milli sporcu Elif, "2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda derecemi en iyi seviyeye çıkartıp, altın madalya mücadelesi vermek istiyorum. Bunun için elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.

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