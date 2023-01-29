"Paradan 6 sıfır attık, Masadan da atacağız"

Erdoğan, "Seni deli gibi sevmek gençlerin ruhunda var", "Bunlar, adaylık için yakında sandalye kapmaca da oynar." pankartlarını da okudu.

Ticaretin, turizmin, tarımın, hepsinden önemlisi vefanın şehri Denizli'de bulunmaktan, hasret gidermekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bugün Denizli yine muhteşemdi. Gittiğimiz her yerde Denizli'nin güzel insanlarının sevgisine bizzat şahit olduk. Toplu açılış törenimizi yaptığımız 29 Ekim Bulvarı'nı hıncahınç dolduran vatandaşlarımızın coşkusu ise gerçekten görülmeye değerdi. Ardından Deniz Tekstil'de kadınlarımızla yaptığımız buluşma bir başkaydı, çok güzeldi. Deniz Tekstil'in Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Hanım'ın orada gösterdiği ev sahipliği her şeye değerdi. Partim adına kendisine, babasına özellikle çok teşekkür ediyorum. Şimdi de burada AK Parti'nin Denizli'deki uç beyleri, akıncıları olan teşkilat mensuplarımızla coşkulu bir iklimde beraberiz. Tabii bu eserin ortaya koyanı olarak Belediye Başkanımız Osman kardeşimi kutluyorum, tebrik ediyorum."

Salondakilerin "Beraber yürüdük biz bu yollarda" şarkısını seslendirmesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir siyasetçi için 7'den 70'e milletinin teveccühüne mazhar olmak, açık söylüyorum dünyadaki en büyük şeref payesidir. Denizlili kardeşlerimizin hayır duasını almanın yerini hiçbir şey tutamaz. Denizli bu şekilde bize sahip çıktıkça, önümüzü kimse kesemez. Denizli'nin duası, desteği bizimle olduğu müddetçe bizi kimse yıldıramaz. Denizli bizim yanımızda dağ gibi durdukça, Allah'ın izniyle Türkiye'nin şahlanışını kimse engelleyemez." karşılığını verdi.

"METRO NASIL YAPILIR ÖĞRENİN"

Denizli'nin "Beyler bahçesinde kandiller yanar" türküsünü hatırlatan Erdoğan, "İşte biz de sizleri böyle seviyor, şehrimiz için gece gündüz demeden aşkla çalışıyoruz." dedi.

Denizli'ye olan teşekkürlerini sadece sözle ifade etmediklerini, yeni eser ve hizmetlerle gereğini yerine getirdiklerini vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bugün de tek bir açılış töreniyle toplam tutarı güncel rakamla 18 milyarı bulan yatırımı şehrimize kazandırmanın gururunu yaşadık. Resmi açılışını yaptığımız eserlerin bir kez daha şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Sadece şu Honaz Tüneli var ya, bu tünel bile yıllar yılı beklenen bir şeydi. Hep diyoruz ya biz Ferhat'ız, millet Şirin. İşte biz, bu dağları delerek Şirin'e ulaştık, ulaşıyoruz. Onlar da gidiyorlar muslukları açıyorlar. Yaptıkları başka bir şey yok. Bazen de yanlarına birilerini alıp, 'yani şimdi bu hakikaten Paris'tekinden daha güzel değil mi?' diyorlar. 'Yani bunun şimdi vatmanı, kaptanı yok mu?' Haberleri yok. Yıllar yılı AK Partili iktidar, kaptansız, vatmansız biz nice trenleri yola koyduk. Ve diyorlar ki 'Paris'teki...' Paris'in metrolarında yukarıdan adeta yağmurlar akıyor. Yağmur damlaları, rezillik. Ama bizim şu anda elhamdülillah metromuz pırıl pırıl. İşte daha yeni yine açılışını yaptık, pırıl pırıl. Nereden nereye? Kağıthane'den şu anda İGA'ya, İstanbul Havalimanı'na açılışı yaptık. Ve metromuzu orada tüm dünya ile paylaştık. Gidin de görün. Metro nasıl yapılırmış öğrenin."

Bugün de Honaz Tüneli'yle Denizli'nin içindeki ulaşım sıkıntısının aşılmış olduğuna işaret eden Erdoğan, bunun çift tünel olduğunu söyledi.

Bütün bu eser, proje ve hizmetlerin inşasında emeği geçen tüm kurumları, belediyeleri, yüklenici firmaları tebrik eden Erdoğan, gelecek dönemde hem mevcut projeleri hızla tamamlayarak hem de yeni projeleri devreye alarak Denizli'yi kalkındırmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Denizli'deki yoğun ve bereketli programlarının son durağı olan Genişletilmiş İl Danışma Toplantısının, Denizli, ve teşkilatları için hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, kuruluşundan bugüne Denizli teşkilatlarının farklı kademelerinde görev almış, AKP'ye omuz vermiş, karşılığını sadece Allah'tan bekleyerek çalışmış, çabalamış, ter dökmüş herkese gayretleri için şükranlarını sundu.

Bir dönem yol arkadaşlığı yaptıkları, ebediyete uğurlananlara Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Her biri ayrı bir fedakarlık abidesi olan kardeşlerimizin bizlere emaneti olan bayrağı, Denizli'yle birlikte tüm Türkiye'de yüceltmeyi sürdüreceğiz. Siyasi bir projeden ziyade milli bir hedef ve ülke olarak belirlediğimiz Türkiye Yüzyılı Vizyonu işte bu idealimizin bir remzidir. Türkiye Yüzyılı'nı, milletimizin sadece belli bir kesiminin değil, 85 milyonun tamamının ortak özlemi, hayali ve kızıl elması olarak görüyoruz."