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Parabenin vücuda zararları

Günlük hayatımızda kullandığımız birçok üründe ne yazık ki paraben bulunmaktadır. Şampuan, saç kremi, tonik, nemlendirici, bronzlaştırıcı kremler, tıraş losyonu, parfüm, deodorant gibi günlük hayatta sık kullanılan birçok kozmetik ürünün içeriğinde bulunan parabenlerin meme kanserini tetiklediğini söyleyen VM Medical Park Pendik Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Eser açıklamalarda bulundu.

07 Kasım 2018 Çarşamba 22:53
Parabenin vücuda zararları

KANSER ETKİSİ

Şampuan,  saç kremi, tonik, nemlendirici, bronzlaştırıcı kremler, tıraş losyonu, parfüm, deodorant gibi günlük hayatta sık kullanılan birçok kozmetik ürünün içeriğinde bulunan parabenlerin meme kanserini tetiklediğini söyleyen VM Medical Park Pendik Hastanesi  Genel Cerrahi Uzmanı  Doç. Dr. Mehmet Eser  “Kozmetik maddelerin büyük çoğunluğunda kullanılan parabenlerin ciltten hızlı bir şekilde emildiği, meme ve tümör dokusunda bulunduğu ve meme kanseri hücrelerinin çoğalma hızını artırdığı araştırmalarda gösterilmiştir. Almanya'daki bir araştırmada haftada birden fazla defa koltuk altı deodorant kullananlarda meme kanserinin 15 yaş daha erken başladığı tespit edilmiştir” dedi.

DOĞAL ÖSTROJENİN YAPISINI DEĞİŞTİRİYOR

Kozmetiklerin özellikle meme kanserine yol açtığı yönünde ciddi kuşkular bulunduğunu anlatan Doç. Dr. Eser  “Günlük kullanılan kozmetikler içerisinde “zeno östrojen (xenoöstrojen)” diye adlandırılan toksin maddeler mevcuttur. Bir anlamda “yalancı östrojen” olarak da nitelenebilecek bu zeno östrojenler (plastikler, endüstriyel kimyasallar ya da pestisitler) vücut tarafından emildikten sonra östrojen hormonu gibi davranmaya başlarlar. Toplamda 160 zeno östrojen tanımlanmıştır. Zeno östrojenlerin en meşhurları parabenler, aliminyum tuzları ve fitalatlardır. Zeno östrojenler, doğal östrojenin normal etki mekanizmasını bozup kanserojen etki yapmasına yol açarlar” diye konuştu.

 

 

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 22:53
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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