Taraftarla kavga etmişti: Ersin Destanoğlu uzaklarda iyi iş çıkarıyor: 6 kez kapattı
Beşiktaş'la mukavelesi biten Ersin Destanoğlu, Al-Jazira'nın yolunu tutmuştu. 25 yaşındaki eldiven, Birleşik Arap Emirlikleri'nde gayet iyi bir iş çıkarıyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Beşiktaş'la mukavelesi biten Ersin Destanoğlu, Al-Jazira'nın yolunu tutmuştu. 25 yaşındaki eldiven, Birleşik Arap Emirlikleri'nde gayet iyi bir iş çıkarıyor.
Beşiktaş altyapısından çıkan Ersin Destanoğlu, tribünlerle arası açıldıktan sonra Kartal'la sözleşmesini uzatmamıştı. 25 yaşındaki kaleci, 2026 yazında bedelsiz olarak Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al-Jazira'ya gitti. Ersin yeni takımında şu ana kadar 11 resmi karşılaşmaya çıktı.
1.95 boyundaki file bekçisi, toplamda 7 gol yedi. 6 karşılaşmada ise kalesini rakiplere kapattı. Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki performansı çok beğeniliyor. Ersin, Beşiktaş kariyerinde şu kupaları kazanmıştı: 1 Süper Lig şampiyonluğu: 2020-2021 2 Türkiye Kupası: 2020-2021, 2023-2024 2 Türkiye Süper Kupası: 2021-2022, 2024-2025
Ersin'in kısa vadede Türkiye'ye dönmeyi düşünmediği öğrenildi. Bir süre daha yurt dışında kalacak. Onun ayrılığı sonrasında Beşiktaş Yönetimi iki kaleci birden almıştı. Alexander Nübel ve Doğan Alemdar kadroya katıldı. Doğan henüz hiçbir resmi mücadelede Siyah-Beyazlı formayı giymedi.
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