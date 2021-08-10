  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Milli olarak üretildi... İlk kez görücüye çıkıyor!
Alevlerden kurtulan yavru sincap yoğun bakımda tedavi görüyor
ABD'den 11 Eylül hamlesi! Gizli hiç bir şey kalmayacak
Volkan Demirel'in yeni adresi belli oldu
Ekonomi Para transferi yapacaklar dikkat! ATM’den EFT işlem ücreti ikiye katlandı
Ekonomi

Para transferi yapacaklar dikkat! ATM’den EFT işlem ücreti ikiye katlandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB), bankalarca ticari müşterilerden alınabilecek ücretlere ilişkin usul ve esasların belirlendiği tebliğde yaptığı değişiklikler, Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-10 10:56:00 -
Para transferi yapacaklar dikkat! ATM’den EFT işlem ücreti ikiye katlandı

Ticari müşterilerin para ve kıymetli maden transferleri kapsamında EFT işlemlerinden alınabilecek ücretler de yeniden belirlendi. Bu kapsamda EFT işlemlerinden alınabilecek ücret sınırı, işlem tutarının 1.000 TL ve altında olması halinde ATM’den yapılan işlemler için 2 liradan 4 liraya yükseltildi. İşlem tutarının 1.000 lira ile 50 bin lira arasında olması halinde ATM işlemleri için daha önce 5 lira olarak belirlenen ücret sınırı ise 8 liraya çıkarıldı. Öte yandan; yurt dışında ihraç edilmiş kartların kullanıldığı işlemlerde, işlem tutarının üye iş yerinin serbest kullanımına ertesi gün aktarılması halinde uygulanacak azami üye iş yeri ücreti de yüzde 1,60’tan 1,90’a yükseltildi. Bu arada; EFT işlemlerinden alınacak işlemler için ücret sınırı güncellemelerini içeren değişiklikler, finansal tüketicilerden alınacak ücretlere ilişkin usul ve esaslar tebliğinde de düzenlenerek yürürlüğe girdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay