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Gündem Para saymaktan yol yapmaya fırsat bulamamışlar!
Gündem

Para saymaktan yol yapmaya fırsat bulamamışlar!

Yeniakit Publisher
2024-03-27 21:56:00 - 2024-03-27 21:58:07
Para saymaktan yol yapmaya fırsat bulamamışlar!

Maltepe Gülensu Mahallesi'nde defalarca belediye yetkililerine başvurulmasına rağmen ilgilenmeyen yol çöktü. Mahalleli isyan etti.

Maltepe Gülensu Mahallesi Gazi Sokak'ta saat 18.30 sularında iddiaya göre daha önceden belediyeye bildirilmesine rağmen tedbir alınamayan yol bir anda çöktü. İhbar üzerine olay yerine zabıta ekipleri sevk edildi. Yetkililer olay yerine güvenlik şeridi çekerek tedbir aldı.

Mahalleli ise daha önceden bildirilmesine ve bu alanda haber çalışması yapılmasına rağmen yolda tedbir alınmamasına tepki gösterdi.

CHP İl binasında para sayma görüntüleriyle ilgili Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda "şüpheli" sıfatıyla ifade vermişti.

CHP'li Kılıç ifadesinde CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın başlattığı, “Bir Tula da Sen Koy” bağış kampanyası kapsamında 200 bin lira bağış topladığını söylemişti.
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