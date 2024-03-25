Para sayma görüntülerinin ardından CHP'de kritik istifa! Partinin ağır toplarındandı

CHP'de siyaset yapan Ersin Şentürk, para sayma görüntülerinin ardından partisinden istifa ettiğini açıkladı. Şentürk, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Adayların liyakat ile belirlenme vaatleri, dolar karşısında yenik düştü" dedi.

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı olan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda para destelerini sayarken çekilen videosu gündeme bomba gibi düştü. Söz konusu olaya ilişkin para trafiğinin görüntüleri sosyal medyada infiale yol açtı. Para sayma rezaletinde birçok isim ifade verdi. Soruştturma devam ederken CHP'den sürpriz bit istifa geldi. Bursa'da uzun yıllar CHP'de siyaset yapan Ersin Şentürk, skandal iddialarla partisinden istifa ettiğini duyurdu.

"ADAYLARI DOLAR DOLU POŞETLER BELİRLİYOR"

Şentürk sosyal Medya hesabından yaptığı istifa açıklamasında CHP'de adayları, dolar dolu poşetlerin belirlediğini ileri sürdü. Şentürk açıklamasında, "Değerli dostlar, bu yazıyı yazarken çok zorlandım.

Dile kolay, yıllardır üyesi olduğum ve emek verdiğim Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmak kolay bir süreç değil fakat bunun sorumlusu İl Başkancığı Nihat Yeşiltaş ve ilçe Başkancığı İlhami Gün ile dönemin milletvekilleridir" dedi.

"MECLİS ODALARINDA DOLAŞAN DOLAR POŞETLERİ"

Ersin Eşntürk açıklamasının devamında, "Süreç içinde yaşadıklarımıza ve gördüklerimize, seçim sürecinde zarar vermeyelim diye sustuk.

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Ama bıçak kemiğe dayandı. Aday belirleme süreçlerinde Meclis odalarına dolaşan dolar poşetleri iddiaları ayyuka çıkmış, adaylıkların liyakat ile belirlenme vaatleri dolar karşısında yenik düşmüştür.

Ülkede halk, ekonomik buhran altında ezilirken, Cumhuriyet Halk Partisi açık ara seçimi kazanamıyorsa bu ayıp, mevcut yönetimlerin ve milletvekillerindir. Hak, hukuk, adalet naraları atıp en büyük haksızlıkları yapanlara hakkımı helal etmiyorum. Hoşça kalın" dedi.

Şentürk'ün açıklamalarının altına çok sayıda CHP'linin, kendisine hak veren mesajlar da dikkat çekti.