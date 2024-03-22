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Gündem Para sayma görüntülerine ilişkin soruşturmada ifade verecek: Canan Kaftancıoğlu adliyede
Gündem

Para sayma görüntülerine ilişkin soruşturmada ifade verecek: Canan Kaftancıoğlu adliyede

Yeniakit Publisher
2024-03-22 15:41:00 -
Para sayma görüntülerine ilişkin soruşturmada ifade verecek: Canan Kaftancıoğlu adliyede

Soruşturma kapsamında, eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ifade vermek üzere Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na geldi.

 


Eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine ilişkin soruşturma kapsamında “şüpheli” sıfatıyla ifade vermek üzere Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda çekildiği öne sürülen ve sosyal medyada paylaşılan para sayma görüntülerine ilişkin resen başlattığı soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ifade vermek üzere Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na geldi.

Savcılık katına çıkan Kaftancıoğlu’nun ifadesinin alınmasına başlandığı öğrenildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

- Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı sosyal medya hesaplarında, “Fatih Keleş’in CHP İstanbul İl Başkanlığında para destelerini sayarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı.” notuyla paylaşılan görüntülere ilişkin resen soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve eski CHP İstanbul İl Başkanlığı Basın Danışmanı Can Poyraz’ın şüpheli olarak savcılıkça ifadesi alındı.

Keleş, “Parayı avukatlık ofisinde CHP İstanbul il binasını satan Ali Rıza Braka teslim aldı.” şeklinde ifade verdi.

Soruşturma kapsamında, Braka ve İmamoğlu İnşaat Şirketi’nin Genel Müdürü Tuncay Yılmaz’ın da şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı.

Şüpheli Braka’nın savcılıkta, “CHP adına süreci o tarihte İl Başkanı olan Canan Kaftancıoğlu yürütüyordu. Kendisiyle 6 Kasım 2019’da Beyoğlu 3. Noterliği’nde satış sözleşmesi imzaladık.” şeklindeki ifadesiyle isminden söz ettiği eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da ifadeye çağırılmıştı.

 

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