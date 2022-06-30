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Spor Para parayı çekiyor dedikleri bu olsa gerek!
Spor

Para parayı çekiyor dedikleri bu olsa gerek!

Yaptığı yarışma formatları ve İngiltere'de takım sahibi olarak Türkiye'nin sayılı zenginleri arasına giren; Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, altyapıdan yetişen Keane Lewis-Potter için 20 milyon poundluk (23 milyon euro) bir teklif aldı.

Yeniakit Publisher
2022-06-30 11:16:00 -
Para parayı çekiyor dedikleri bu olsa gerek!

Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, altyapıdan yetişen Keane Lewis-Potter için 20 milyon poundluk (23 milyon euro) bir teklif aldı.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'si kasasını dolduracak. İngiltere Premier Ligi ekipleri West Ham United, Everton, Southampton ve Nottingham Forest'ın da listesindeki Keane Lewis-Potter için Brentford'dan 20 milyon Pound'luk teklif geldi.

Brentford, geçen Ocak ayında kadrosuna katmak istediği oyuncu için 16+4 milyon Pound'luk yeni bir teklif yaptı. Hull City, teklif için süre istedi.

Brentford transfer rekorunu kıracak
Acun Ilıcalı'nın takımı teklifi kabul ettiği takdirde İngiltere Premier Ligi'nde mücadele eden Brentford, kulüp transfer rekorunu kıracak. Brertford'un daha önceki kulüp transfer rekorunu 13 milyon Pound'la Kristoffer Ajer elinde bulunduruyor.

Hull City altyapısından yetişen ve İngiltere U21 Milli Takımı'nın da forma giyen Keane Lewis - Potter, geçen sezonu 13 golle tamamlamıştı. Geçen sezon Hull City'nin gollerinin yüzde 30'unu atan Keane Lewis-Potter'ın gitmesi durumunda, Vedat Muriqi'nin takıma katılması bekleniyor.

 

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