Para Okçuluk’ta W1 Erkek Takımı Dünya Şampiyonu oldu Para Okçuluk Dünya Şampiyonası’nda W1 Erkek Takımı, Çin’i yenerek altın madalya kazandı.

Para Okçuluk Dünya Şampiyonası’nda W1 Erkek Takımı, Çin’i yenerek altın madalya kazandı.

Hollanda’nın Hertogenbosch şehrinde devam etmekte olan Para Okçuluk Dünya Şampiyonası’nda Bahattin Hekimoğlu, Naci Yenier ve Yiğit Caner Aydın’dan oluşan W1 Erkek Takımı finalde Çin ile karşılaştı.Rakiplerine 213-212 üstünlük sağlayan milli okçular, kürsünün en üst basamağında yer alarak Dünya şampiyonluğuna ulaştı. W1 Erkek Takımı, 2017 yılında Çin’de yapılan Dünya Şampiyonası’nda da altın madalyaya uzanmıştı.

Öte yandan şampiyonada bugün bireysel erkekler makaralı yay kategorisinde Murat Turan, W1’de Bahattin Hekimoğlu, takımlarda ise Bülent Korkmaz, Murat Turan ve Erdoğan Aygan’dan oluşan Makaralı Yay Erkek Takımı altın madalya mücadelesi verecek.

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