  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda altın madalya
Spor

Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda altın madalya

Dubai'de süren Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda Yiğit Caner Aydın ve Nihat Türkmenoğlu'ndan oluşan W1 Erkek Çiftler Takımı Rusya'yı yenerek altın madalya kazandı.

Yeniakit Publisher
2022-02-26 18:48:00 - 2022-02-26 18:59:22
Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda altın madalya

Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda Türk sporcuların karşılaştığı W1 Erkekler Bireysel kategorisinin finalinde Yiğit Caner Aydın, Nihat Türkmenoğlu'nu yenerek altın madalya kazandı.

Dubai'de düzenlenen organizasyonun finalinde iki Türk sporcu Yiğit Caner Aydın ile Nihat Türkmenoğlu karşı karşıya geldi.

Oynanan beş seri sonunda Yiğit Caner, Nihat Türkmenoğlu'na 136-126'lık skorla üstünlük kurarak altın madalyanın sahibi oldu. Nihat Türkmenoğlu ise gümüş madalya elde etti.

Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda Yiğit Caner Aydın ve Nihat Türkmenoğlu'ndan oluşan W1 Erkek Çiftler Takımı, Rusya'yı yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Okçulukta puanlama nasıl yapılır?

Her seri 3 oktan oluşur ve 5 seri sonunda (15 ok / Maksimum 150 Puan) en yüksek puanı elde eden sporcu yarışmayı kazanır. 5 seri sonunda beraberlik olması durumunda 1'er okluk beraberlik atışı yapılır ve merkeze en yakın oku atan sporcu yarışmayı kazanır.

Volkan Demirel, Emre Belözoğlu'nu devirdi!
Volkan Demirel, Emre Belözoğlu'nu devirdi!

Spor

Volkan Demirel, Emre Belözoğlu'nu devirdi!

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay