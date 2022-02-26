Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda altın madalya

Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda Türk sporcuların karşılaştığı W1 Erkekler Bireysel kategorisinin finalinde Yiğit Caner Aydın, Nihat Türkmenoğlu'nu yenerek altın madalya kazandı.

Dubai'de düzenlenen organizasyonun finalinde iki Türk sporcu Yiğit Caner Aydın ile Nihat Türkmenoğlu karşı karşıya geldi.

Oynanan beş seri sonunda Yiğit Caner, Nihat Türkmenoğlu'na 136-126'lık skorla üstünlük kurarak altın madalyanın sahibi oldu. Nihat Türkmenoğlu ise gümüş madalya elde etti.

Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda Yiğit Caner Aydın ve Nihat Türkmenoğlu'ndan oluşan W1 Erkek Çiftler Takımı, Rusya'yı yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Okçulukta puanlama nasıl yapılır?

Her seri 3 oktan oluşur ve 5 seri sonunda (15 ok / Maksimum 150 Puan) en yüksek puanı elde eden sporcu yarışmayı kazanır. 5 seri sonunda beraberlik olması durumunda 1'er okluk beraberlik atışı yapılır ve merkeze en yakın oku atan sporcu yarışmayı kazanır.