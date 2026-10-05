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Gündem Bahçeli, TFF Başkanı'na çelenk gönderdi: Yalnız değilsin! TFF Başkanı: Ellerinden öpüyorum!
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Bahçeli, TFF Başkanı'na çelenk gönderdi: Yalnız değilsin! TFF Başkanı: Ellerinden öpüyorum!

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Bahçeli, TFF Başkanı'na çelenk gönderdi: Yalnız değilsin! TFF Başkanı: Ellerinden öpüyorum!

MHP lideri Devlet Bahçeli, hakem operasyonlarının ardından koltuğu sallanan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na Türk bayrağı motifli çelenk gönderdi. TFF Başkanı ise Bahçeli'nin jestine, “Bu anlamlı destekleri için teşekkür ediyor, ellerinden öpüyorum” sözleriyle karşılık verdi.

Türk futbolunda Merkez Hakem Kurulu (MHK) ve hakemlere yönelik operasyonların ardından spor camiasından ve kamuoyundan gelen yoğun baskı sonucu koltuğu sallanan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli’den destek geldi.  

TÜRK BAYRAĞI MOTİFLİ ÇELENK

Devlet Bahçeli, TFF'ye Türk bayrağı motifli bir çelenk yolladı.

Bahçeli'nin yazdığı notta şu ifadeler yer aldı: "Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu, başarı dileklerimle. Yalnız değilsin."

Kendisine yöneltilen istifa baskılarının gölgesinde gelen bu siyasi destek hamlesi üzerine, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da bir teşekkür açıklaması yaptı. Bahçeli'nin jestine karşılık veren Hacıosmanoğlu, minnettarlığını kendi ifadeleriyle şöyle aktardı: "Saygıdeğer Genel Başkanım Sayın Devlet Bahçeli’ye bu anlamlı destekleri için teşekkür ediyor, ellerinden öpüyorum."

 

 

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