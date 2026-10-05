  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bakan Şimşek açıkladı: Enflasyonda düşüş devam edecek! 57 ay sonra ilk kez yüzde 30’un altında... Geçen yıla oranla yüzde 13 arttı! Türk lirasıyla dış ticaret hacmi 9 ayda 1,2 trilyon lirayı aştı Aralarında Belediye Başkanı Özmen de var! Eyüpsultan’da gözaltına alınan 28 kişi adliyede İçişleri Bakanlığı duyurdu: 61 ilde eş zamanlı operasyon! Gözaltındaki 547 şüpheliden 155'i tutuklandı Hibrit hava savunma sistemleri geliyor! ASELSAN ile SSB arasında dev sözleşme Siyonist alçaklardan Başkan Erdoğan’a fon tuzağı! FETÖ maskeli lobiden svastika kampanyası Ekim ayı kira zam oranı belli oldu! Ev sahipleri en fazla bu kadar zam yapabilecek Sevan Nişanyan: Kemalistlerde ahlak anlayışı yok! Müslüman Kürtler görsün bunları! DEM, Türkiye'yi Sapkın LGBT için Avrupa'ya şikayet etti İran korkusu ABD’yi İngiltere’den çekilmeye zorladı
Gündem Kurtuluş Tayiz de aynı adresi gösterdi! Çağrı cihazı infilakı gibi fon krizi de zaman ayarlı
Gündem

Kurtuluş Tayiz de aynı adresi gösterdi! Çağrı cihazı infilakı gibi fon krizi de zaman ayarlı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Kurtuluş Tayiz de aynı adresi gösterdi! Çağrı cihazı infilakı gibi fon krizi de zaman ayarlı

Türkiye'yi çalkalayan dev fon krizinin arkasındaki Siyonist entrikayı köşesine taşıyan Akşam Gazetesi Yazarı Kurtuluş Tayiz, skandalın zamanlamasına dikkat çekerek kirli oyunu gözler önüne serdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM'deki tarihi çıkışının hemen ardından düğmeye basıldığını vurgulayan Tayiz, "İsrail, fon krizini de tıpkı Lübnan'daki çağrı cihazlarında olduğu gibi zaman ayarlı biçimde patlatmıştır. Fon skandalının arkasında yolsuzluk kadar, Erdoğan'ın Filistin politikasını hedef alan bir İsrail operasyonu da var" ifadeleriyle alçak tezgahı deşifre etti.

Türkiye’yi sarsan fon krizinin arkasında İsrail’in olduğu yönündeki iddialara bir yenisi eklendi. Akşam Gazetesi Yazarı Kurtuluş Tayiz de, fon skandalının arkasında Siyonizm olduğunu savunarak, “İsrail, fon krizini de tıpkı Lübnan'daki çağrı cihazlarında olduğu gibi zaman ayarlı biçimde patlatmıştır” dedi.

Bugünkü köşe yazısında fon skandalının arkasındaki siyonist entrikasına işaret eden Kurtuluş Tayiz, “İsrail’in patlattığı çağrı cihazları ve fon krizi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve onun temsil ettiği dünya görüşünün, devlet politikasının ve dayandığı sosyolojinin gözden düşürülüp bertaraf edilmesi İsrail açısından son derece hayati önem taşıyor. Fon skandalının, Erdoğan'ın BM'de İsrail'i dünyada yalnızlaştırdığının ve İsrail Başbakanı Netanyahu'nun soykırımcı bir figür olduğunu uluslararası sistemde tasdik ettirdiğinin hemen ertesinde, BM dönüşünde patlak vermesinin tesadüf olduğunu sanıyorsak gerçekten kendimizi kandırırız” ifadelerine yer verdi.

İSRAİL OPERASYONU VAR

“İsrail, fon krizini de tıpkı Lübnan'daki çağrı cihazlarında olduğu gibi zaman ayarlı biçimde patlatmıştır” diyen Tayiz şunları söyledi: “Fon skandalının arkasında yolsuzluk kadar, Erdoğan'ın Filistin politikasını hedef alan bir İsrail operasyonu da var. Unutmayın; Filistin devletini veya iki devletli çözüm modelini dünyada samimi olarak savunan artık Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Türkiye'sinden başka hiçbir devlet ve güç kalmadı. Filistin devletinin kurulması, ‘Büyük İsrail’ projesinin ve İsrail'in bölgesel hegemonyasının da sonu anlamına geliyor”

İsrail güçlerinden Batı Yaka’da alçak baskın! Çocukları ve sivilleri hedef aldılar
İsrail güçlerinden Batı Yaka’da alçak baskın! Çocukları ve sivilleri hedef aldılar

Gündem

İsrail güçlerinden Batı Yaka’da alçak baskın! Çocukları ve sivilleri hedef aldılar

ABD ile ilgili skandal İsrail iddiası
ABD ile ilgili skandal İsrail iddiası

Dünya

ABD ile ilgili skandal İsrail iddiası

İsrail'den alçak kuşatma hamlesi! El Halil'e Filistinlilerin hayatını zindana çeviren 3 demir kapı daha diktiler
İsrail'den alçak kuşatma hamlesi! El Halil'e Filistinlilerin hayatını zindana çeviren 3 demir kapı daha diktiler

Gündem

İsrail'den alçak kuşatma hamlesi! El Halil'e Filistinlilerin hayatını zindana çeviren 3 demir kapı daha diktiler

İsrail’den "dijital kıyamet" hazırlığı! Türkiye için kritik uyarı
İsrail’den “dijital kıyamet” hazırlığı! Türkiye için kritik uyarı

Gündem

İsrail’den “dijital kıyamet” hazırlığı! Türkiye için kritik uyarı

ABD İsrail’e 3 bin asker konuşlandırdı!
ABD İsrail’e 3 bin asker konuşlandırdı!

Gündem

ABD İsrail’e 3 bin asker konuşlandırdı!

İsrail sınırda yine kepçelere sarıldı! Siyonist tahrike Türkiye’den tepki
İsrail sınırda yine kepçelere sarıldı! Siyonist tahrike Türkiye’den tepki

Gündem

İsrail sınırda yine kepçelere sarıldı! Siyonist tahrike Türkiye’den tepki

Kurtulmuş'tan terör devleti İsrail'e tepki
Kurtulmuş'tan terör devleti İsrail'e tepki

Gündem

Kurtulmuş'tan terör devleti İsrail'e tepki

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Yusuf büyük

Ne yapalım bizde bir siyonis mit bulalalim mali götürmek için oldu her türlü dalavere yap siyonistler yaptı vatandaş buna bir şekilde inanır işin içinde bir tane ak partili olmaz eyvallah o zaman inanırım suda ülkenin üstünde ekonomik entrika dönüyor burada eyvallah insanlarin sevki kalmadı

Ahmet Kar

Pes doğrusu Fonda olanlar Akp liler,patlatanlar dış güçler yersen afiyet olsun.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Fon soruşturmasında yeni bir aşamaya geçildi! Bakan Şimşek'ten kritik görevlendirme
Ekonomi

Fon soruşturmasında yeni bir aşamaya geçildi! Bakan Şimşek'ten kritik görevlendirme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında “görevi kötüye kullanma” suçunda..
Özgür Özel’den koltuk ikbalı için yeni siyasi hesaplar! Milliyetçi oylara göz dikip Türkiye İttifakı kılıfına sarıldılar
Gündem

Özgür Özel’den koltuk ikbalı için yeni siyasi hesaplar! Milliyetçi oylara göz dikip Türkiye İttifakı kılıfına sarıldılar

Seçim öncesi muhalefet cephesinde koltuk ve ittifak pazarlıkları yeniden alevlenirken, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in milliyetçi tab..
Adana'da korkutan deprem fırtınası! Saimbeyli bir kez daha sallandı
Gündem

Adana'da korkutan deprem fırtınası! Saimbeyli bir kez daha sallandı

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde gündüz saatlerinde yaşanan üst üste depremlerin ardından akşam saatlerinde 4,4 büyüklüğünde yeni bir sarsıntı ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23