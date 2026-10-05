Kurtuluş Tayiz de aynı adresi gösterdi! Çağrı cihazı infilakı gibi fon krizi de zaman ayarlı

Türkiye’yi sarsan fon krizinin arkasında İsrail’in olduğu yönündeki iddialara bir yenisi eklendi. Akşam Gazetesi Yazarı Kurtuluş Tayiz de, fon skandalının arkasında Siyonizm olduğunu savunarak, “İsrail, fon krizini de tıpkı Lübnan'daki çağrı cihazlarında olduğu gibi zaman ayarlı biçimde patlatmıştır” dedi.

Bugünkü köşe yazısında fon skandalının arkasındaki siyonist entrikasına işaret eden Kurtuluş Tayiz, “İsrail’in patlattığı çağrı cihazları ve fon krizi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve onun temsil ettiği dünya görüşünün, devlet politikasının ve dayandığı sosyolojinin gözden düşürülüp bertaraf edilmesi İsrail açısından son derece hayati önem taşıyor. Fon skandalının, Erdoğan'ın BM'de İsrail'i dünyada yalnızlaştırdığının ve İsrail Başbakanı Netanyahu'nun soykırımcı bir figür olduğunu uluslararası sistemde tasdik ettirdiğinin hemen ertesinde, BM dönüşünde patlak vermesinin tesadüf olduğunu sanıyorsak gerçekten kendimizi kandırırız” ifadelerine yer verdi.

İSRAİL OPERASYONU VAR

“İsrail, fon krizini de tıpkı Lübnan'daki çağrı cihazlarında olduğu gibi zaman ayarlı biçimde patlatmıştır” diyen Tayiz şunları söyledi: “Fon skandalının arkasında yolsuzluk kadar, Erdoğan'ın Filistin politikasını hedef alan bir İsrail operasyonu da var. Unutmayın; Filistin devletini veya iki devletli çözüm modelini dünyada samimi olarak savunan artık Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Türkiye'sinden başka hiçbir devlet ve güç kalmadı. Filistin devletinin kurulması, ‘Büyük İsrail’ projesinin ve İsrail'in bölgesel hegemonyasının da sonu anlamına geliyor”