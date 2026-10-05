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Bugün ne pişirsem diye düşünmeyin! Patlıcanla sofraları şenlendirecek 3 nefis tarif

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Bugün ne pişirsem diye düşünmeyin! Patlıcanla sofraları şenlendirecek 3 nefis tarif

Mutfakta ne hazırlayacağına karar veremeyenler için patlıcan başrolde! Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden patlıcan, birbirinden farklı üç tarifle sofralara geliyor. Hem doyurucu hem de iştah açıcı bu yemeklar, akşam menüsüne karar vermenizi kolaylaştıracak. İşte İdilika'nın Mutfağı'ndan mutlaka denemeniz gereken 3 patlıcanlı tarif...

#1
Foto - Bugün ne pişirsem diye düşünmeyin! Patlıcanla sofraları şenlendirecek 3 nefis tarif

Herkese merhaba, İdilika'nın Mutfağı'nda bugün patlıcanla pişirilen yemeklere yer veriyoruz.

#2
Foto - Bugün ne pişirsem diye düşünmeyin! Patlıcanla sofraları şenlendirecek 3 nefis tarif

BAŞ KAVURMASI MALZEMELER 4 patlıcan 4-5 domates 1 soğan 3-4 yeşil biber 1 baş sarımsak Tuz Karabiber Sıvı yağ YAPILIŞI: Patlıcanları alacalı soyup boylamasına keselim. Sonra her birini ortasından birbirinden ayrılmayacak şekilde keselim. 1-2 saat balkonda bekletelim biraz kurusun. Böylece yağı daha az çekecektir. Bu arada domatesleri soyup doğrayalım. Soğanları küçük doğrayıp az sıvı yağda çevirelim. Domatesleri atıp solduralım. Tuz, karabiber atıp bir kenara alalım. Patlıcan ve biberleri sıvı yağda kızartalım. Sarımsakları soyalım. Ben sarımsakların bir kısmını doğrayıp domates sosun içine attım. Patlıcanlar soğuyunca tepsiye sıra sıra dizelim. Patlıcanların arasını domates sosla dolduralım. Domates sostan kalan suyu süzgeç yardımıyla patlıcanların üzerine dökelim. Süzgeçte domates kalmışsa onu da patlıcanların arasına sıkıştıralım. Biber ve sarımsakla süsleyip 200 derece fırında pişirelim.

#3
Foto - Bugün ne pişirsem diye düşünmeyin! Patlıcanla sofraları şenlendirecek 3 nefis tarif

KÖFTELİ İSLİM KEBABI MALZEMELER 4-5 adet patlıcan KÖFTESİ İÇİN: 500 gram kıyma 2 yemek kaşığı galeta unu 1 adet soğan 1 avuç ince kıyılmış maydanoz 1 adet yumurta 2 diş sarımsak 1 çay kaşığı tuz 1 tatlı kaşığı pul biber 1 çay kaşığı karabiber 1 çay kaşığı kimyon KIZARTMAK İÇİN: Sıvı yağ SOSU İÇİN: 1 yemek kaşığı domates salçası 1 yemek kaşığı biber salçası 1 çay kaşığı tuz 2 su bardağı sıcak su ÜZERİ İÇİN: Yeşil biber Çeri domates YAPILIŞI: Köfte harcımız için yoğurma kabımıza kıymamızı alalım, üzerine galeta unumuzu, ince ince doğradığımız soğanı, ince ince kıyılmış maydanozu, yumurtayı, sarımsağı, tuz, pul biber, karabiber ve kimyonu ekleyerek güzelce yoğuralım. Elde ettiğimiz köfte harcımızdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartarak yuvarlayalım ve avuç içimizle bastırarak inceltelim ve bir tabak içerisine alalım. Harcımız bitene kadar bu işleme devam edelim. Şekillendirme işlemimiz bittikten sonra üzerini streçleyelim ve dinlenmeye bırakalım. Köftelerimiz dinlenirken patlıcanlarımızı alacalı soyalım ve daha sonra uzun ince şeritler halinde dilimleyelim. Tuzlu su dolu bir kap içerisine patlıcan dilimlerimizi alalım, 15-20 dakika kadar acısının çıkması için bekletelim. Üzerine bir tabak kapatalım, bu şekilde patlıcanların yüzeye çıkmasını da engellemiş oluruz. Sürenin sonunda patlıcanlarımızın suyunu süzelim ve güzelce kurulayalım. Tavaya alıp kızdırdığımız yağın içerisine patlıcan dilimlerimizi alarak hafif kızartalım. Kızartma aşamasında patlıcanlarımızı çevirelim. Kızaran patlıcanlarımızı kağıt havlu serdiğimiz tabak içerisine alalım ve bekletelim. Patlıcan kızartma işlemimiz bittikten sonra dinlenen köftelerimizi de kontrollü bir şekilde kızartalım. Kızartma işlemlerimiz bittikten sonra geniş bir tabağa patlıcan dilimlerimizden bir yatay bir de dikey yerleştirerek + şeklini verelim. Ardından orta kısmına kızarttığımız köftelerden üst üste iki adet yerleştirelim, kenarda kalan patlıcanları da köftelerin üzerine doğru kapatalım. Son olarak yeşil biber ve çeri domatesi kürdan ile yerleştirelim. Tüm malzemelerimiz bitene kadar bu işleme devam edelim. Şekillendirdiğimiz islim kebaplarımızı fırın kabımıza yerleştirelim. Üzerinin sosu için ayrı bir kap içerisine biber salçası, domates salçası, tuz ve sıcak suyu alarak karıştıralım. Hazır olan sosumuzu fırın kabındaki islim kebaplarımızın üzerine gezdirelim ve önceden ısıtılmış 200 derece fırında yemeğimizi yaklaşık 30 dakika pişirelim.

#4
Foto - Bugün ne pişirsem diye düşünmeyin! Patlıcanla sofraları şenlendirecek 3 nefis tarif

ZEYTİNYAĞLI PATLICAN YEMEĞİ MALZEMELER 4 adet orta boy patlıcan 1 büyük kuru soğan 2 adet yeşil biber 2 adet domates 3 diş sarımsak 4–5 yemek kaşığı zeytinyağı 1 yemek kaşığı domates salçası 1 çay kaşığı toz şeker Tuz, karabiber 1 su bardağı sıcak su İsteğe göre maydanoz YAPILIŞI: Patlıcanları alacalı soyup iri küpler halinde doğrayın. Acılığının çıkması için 15–20 dakika tuzlu suda bekletip süzün ve iyice kurulayın. Tencereye zeytinyağını alın. Yemeklik doğradığınız soğanı ve biberleri birkaç dakika çevirin. Sarımsakları ekleyin. Salçayı ilave edip kokusu çıkana kadar kavurun. Kabuklarını soyup küp doğradığınız domatesleri ekleyin. Domatesler hafif suyunu bırakınca patlıcanları tencereye alın. Tuz, karabiber ve 1 çay kaşığı şekeri ekleyin. 1 su bardağı sıcak suyu ilave edip kapağını kapatın. Kısık ateşte yaklaşık 25–30 dakika, patlıcanlar yumuşayana kadar pişirin. Çok karıştırmayın; tencereyi ara sıra hafifçe sallamak patlıcanların dağılmasını önler. Altını kapattıktan sonra 15–20 dakika dinlendirin. Ilık ya da soğuk servis ederseniz zeytinyağlı lezzeti daha belirgin olur. Küçük püf noktası: Patlıcanı kızartmadan yaptığımız için oldukça hafif oluyor. Daha yoğun bir lezzet isterseniz pişirmenin sonunda üzerine 1 yemek kaşığı çiğ zeytinyağı gezdirebilirsiniz.

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